Jourová: Evropská unie očekává příliv až osmi milionů uprchlíků z Ukrajiny

„Zatím nejvyšší číslo je 8 milionů ukrajinských uprchlíků. Viděla jsem takové číslo v přípravných materiálech. Takovou vlnu jsme ještě nikdy nezažili z bezprostřední blízkosti,“ upozornila eurokomisařka Jourová v České televizi.Připomněla realokační systém, neboli takzvané kvóty, které státům postiženým uprchlickou krizí mohou pomoci.Jourová má na mysli zejména Polsko, Slovensko, Českou republiku nebo Rumunsko. Nejvíce ukrajinských uprchlíků, téměř polovina z nich, se aktuálně vydává do Polska, které již EU oslovila s nabídkou pomoci.Dále EK nastartovala směrnici, která by měla ukrajinským uprchlíkům zajistit například právní ochranu v zemích EU.EK už také uvolnila 400 milionů eur pro pomoc uprchlíkům, které by měly být podle Jourové už v oběhu.Podle nedělního prohlášení OSN uteklo prozatím z Ukrajiny 1,5 milionu lidí. Podle vysokého komisaře pro uprchlíky Filippo Grandi jde o nejrychleji rostoucí uprchlickou krizi od konce druhé světové války.Putin chce začlenit Ukrajinu pod Rusko, tvrdí JourováCílem ruského prezidenta Vladimira Putina je podle místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové začlenit Ukrajinu pod Rusko.Šance na diplomatické řešení prý není příliš velká, ale Evropská komise se podle eurokomisařky poohlíží po neutrálním vyjednavači, který by do toho mohl vstoupit. Připustila, že Čína by mohla být jedním ze zprostředkovatelů jednání.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyVladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

