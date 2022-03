https://cz.sputniknews.com/20220306/ministerstvo-obrany-rf-ukrajinsti-radikalove-provadeji-etnicke-cistky-17926942.html

Ministerstvo obrany RF: Ukrajinští radikálové provádějí etnické čistky

Přinášíme aktuální informace o průběhu speciální vojenské operace Ruska v Donbasu. Celé znění nového brífinku oficiálního mluvčího ministerstva obrany... 06.03.2022, Sputnik Česká republika

Neonacistické bataliony v Mariupolu opět používají teroristickou taktiku, zadržují civilisty a schovávají se za ně, umísťují těžké zbraně do obytných domů, uvedl v neděli mezirezortní koordinační štáb pro humanitární reakci na Ukrajině.Připomeňme, že v době vyhlášení DLR v roce 2014 byl Mariupol s více než 450 tisíci obyvateli po Doněcku druhým největším městem v republice. V červnu téhož roku však ukrajinské ozbrojené síly znovu získaly kontrolu nad Mariupolem a jeho východní předměstí na azovském pobřeží se stalo jedním z nejžhavějších míst konfliktu na východní Ukrajině. Nejvyšší představitel DLR Denis Pušilin 5. března oznámil, že se kolem města utahuje prstenec republikových sil.Kyjev zadržuje cizince, aby utajil zvěrstvaMinisterstvo obrany RF s odvoláním na mezirezortní koordinační štáb pro humanitární reakci na Ukrajině rovněž uvádí, že Kyjev kategoricky odmítá pustit cizince z Ukrajiny v obavě, že skutečnou pravdu o zvěrstvech páchaných neonacisty na civilním obyvatelstvu se dozví celý svět.Uvádí se, že tuto informaci potvrzuje 17 obyvatel Mariupolu, kterým se 5. března podařilo na vlastní pěst tajnými cestami podél pobřeží Azovského moře opustit město obsazené nacionalisty.„Říkali, že tisíce lidí chtějí opustit město humanitárním koridorem směrem na východ, do Ruské federace, ale nacisté tvrdě potlačují jakékoli pokusy odejít, a to včetně použití zbraní k zabíjení,“ prohlášení říká.Stejné pokyny kyjevského režimu jsou sděleny a bezesporu prováděny neonacisty ve všech obcích a městech Ukrajiny, především ve městech Charkov a Sumy, je blokován průchod uprchlíků do bezpečných míst na území Ruské federace, uvádí se ve zprávě.Ze zóny speciální operace bylo evakuováno více než 163 tisíc lidíPřes 163 000 lidí, z nichž bylo více než 42 000 dětí, bylo evakuováno ze zóny ruské speciální vojenské operace.Dále se uvádí, že státní hranici Ruska překročilo 18 356 jednotek dopravních vozidel, z toho 991 jednotek denně.Ukrajinští radikálové provádějí etnické čistkyUkrajinští radikálové provádějí etnické čistky a kontrolují pasy místních obyvatel, sdělili na ruském ministerstvu obrany.Všechny, kteří nemají ukrajinský pas, ozbrojenci odvážejí neznámým směrem, sdělili ve štábu.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny21. února Vladimir Putin v reakci na žádosti republik Donbasu a po projevu poslanců Státní dumy podepsal dekrety o uznání suverenity LLR a DLR. 24. února brzy ráno zahájilo Rusko vojenskou speciální operaci s cílem demilitarizovat Ukrajinu. Podle Putina je také nutné provést denacifikaci Ukrajiny, postavit před soud všechny válečné zločince odpovědné za „krvavé zločiny proti civilistům“ v Donbasu.Ozbrojené síly RF podle sdělení ministerstva obrany útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky, civilní obyvatelstvo není ohroženo. S podporou ruské armády rozvíjejí skupiny DLR a LLR ofenzívu, ztráty jsou na všech stranách.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA

