Putin oznámil Macronovi svou připravenost k setkání ve formátu IAEA-RF-Ukrajina

Dnes, v neděli 6. března, se z iniciativy francouzské strany uskutečnil telefonický rozhovor mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a francouzským... 06.03.2022, Sputnik Česká republika

Kreml uvádí, že Vladimir Putin v souvislosti s tím podrobně informoval francouzského prezidenta o provokaci, kterou v oblasti jaderné elektrárny Záporoží zorganizovali ukrajinští radikálové se zapojením sabotážní skupiny. Putin také oznámil Macronovi, že ruské ozbrojené síly spolu s příslušníky ukrajinské bezpečnostní stráže pokračují v zajišťování provoz Záporožské jaderné elektrárny. „Ruští vojáci ve spolupráci s ukrajinským bezpečnostním útvarem i nadále pokračují v zajišťování provozu jaderné elektrárny v normálním režimu, radioaktivní pozadí zůstává v normě. Všechny tyto skutečnosti byly oficiálně potvrzeny IAEA. Fyzická a jaderná bezpečnost stanice je spolehlivě chráněna,“ uvádí se ve zprávě Kremlu.Ruský prezident v telefonickém rozhovoru s francouzským kolegou také vyjádřil připravenost k setkání ve formátu IAEA-RF-Ukrajina, které by proběhlo prostřednictvím videokonference nebo ve třetí zemi, ale ne v Černobylu.Putin v telefonickém rozhovoru s Macronem rovněž diskutoval o průběhu jednání mezi Moskvou a Kyjevem a vyjádřil připravenost Ruska pokračovat v dialogu při bezpodmínečném plnění dobře známých ruských požadavků. Jak uvedli v Kremlu, „hlavní je, aby ukrajinská strana vážně přistoupila k dosažení dohod, jejichž realizace je důležitá pro ukončení bojů“. Ruský prezident upozornil Macrona na to, že kyjevská vláda v současné době neplní uzavřené dohody o poskytování humanitárních koridorů z Mariupolu a Volnovachy. Rovněž se uvádí, že navzdory „režimu ticha“, vyhlášenému ruskou stranou pro odchod civilistů a zahraničních občanů z Mariupolu a Volnovachy, ukrajinští nacionalisté nedovolili evakuaci z těchto měst a opět využili pauzu v bojových akcích pouze k navyšování sil a prostředků na svých pozicích. Putin v této souvislosti navrhl Macronovi, aby zpracoval s Kyjevem humanitární otázky. Demilitarizace a denacifikace UkrajinyRusko zahájilo 24. února brzy ráno vojenskou operaci na Ukrajině. Prezident Vladimir Putin prohlásil, že cílem této operace je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“.Podle jeho slov má být za tímto účelem provedena „demilitarizace a denacifikace Ukrajiny“, postaveni před soud všichni váleční zločinci odpovědní za „krvavé zločiny proti civilistům“ v Donbasu.Jak sdělilo ministerstvo obrany, Ozbrojené síly RF útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky, civilní obyvatelstvo není ohroženo. S podporou ruské armády rozvíjejí skupiny DLR a LLR ofenzívu, ztráty jsou na všech stranách.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

