Simona Krainová označila šikanu ruských dětí v Česku za hnus

Server Super se věnuje tématu spojenému s informacemi o tom, že v souvislosti se situací na Ukrajině jsou ruské děti a studenti na školách terčem šikany... 06.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-06T07:19+0100

2022-03-06T07:19+0100

2022-03-06T07:19+0100

K tomuto tématu se pro daný portál Super.cz vyslovila známá modelka Simona Krainová, matka dvou školáků.„Vzhledem k tomu, že je to všechno čerstvé, tak jsme doma stejně jako celý svět v šoku,“ uvedla.Neskrývá, že od svých známých již slyšela o šikaně Rusů.Následně ve svém hodnocení chování k ruským dětem byla razantnější.„Je to úplný hnus,“ zdůraznila.K radosti Simony ve škole, kam chodí její děti, učitelé zabránili neslušným projevům.„Maxík má dva ruské spolužáky a včera přišel ze školy a říkal mi: Maminko, já je bráním. Paní učitelka je totiž dopředu upozornila na to, aby na ně nebyli zlí, aby předešla nějakým konfliktům,“ poznamenala.Podle jejího názoru děti mají mnohdy víc rozumu než dospělí.Speciální vojenská operaceRusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině časně ráno ve čtvrtek 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, jež jsou po dobu osmi let vystaveni ponižování, genocidě ze strany kyjevského režimu.“ Za tímto účelem je, podle jeho sov, třeba uskutečnit „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny,“ pohnat k soudu všechny válečné zločince, kteří nesou odpovědnost za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.Ministerstvo obrany RF prohlásilo, že armáda útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské vojáky, že civilisty nic neohrožuje. Za podpory ruské armády přecházejí do útoku oddíly DLR a LLR. Avšak o okupaci Ukrajiny nejde, zdůraznil ruský prezident.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

