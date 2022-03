https://cz.sputniknews.com/20220306/slovensky-premier-heger-vojaci-nato-by-meli-prijit-s-technikou-za-miliardu-eur-17921547.html

Slovenský premiér Heger: Vojáci NATO by měli přijít s technikou za miliardu eur

Slovenský premiér Heger: Vojáci NATO by měli přijít s technikou za miliardu eur

Vojáci NATO by měli na Slovensko přijít s technikou v hodnotě miliardy eur. Řekl to předseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) v pořadu Sobotní dialogy v Rádiu... 06.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-06T16:52+0100

2022-03-06T16:52+0100

2022-03-06T16:52+0100

slovensko

eduard heger

nato

rusko

slavín

pomník

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/06/17921398_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_8eb46fe1e14292bfd0c10fc570b488e9.jpg

Na Slovensku by měla vzniknout preventivní přítomnost vojsk NATO, řekl Heger. Přijet by mělo asi 1200 vojáků z Německa, Nizozemska, Česka, Polska nebo Slovinska. Na Slovensko by mohli přijet i američtí vojáci, pokud by USA poskytly systém Sentinel. Němečtí a nizozemští vojáci by měli na Slovensko přivézt systém protivzdušné obrany Patriot a čeští vojáci by mohli pomoci s kybernetickou bezpečností.Zřízení bezletové zóny je předposlední krokV souvislosti se zdrženlivostí NATO při zřízení bezletové zóny nad Ukrajinou premiér řekl, že „na stole je všechno”. Je třeba však podle něj mluvit o posloupnosti kroků. Dodal, že zřízení bezletové zóny je předposlední krok.Nemyslí si, že Putin si troufne na útok na Pobaltí. Podle Hegera na to není připraven a ani by to nezvládl vzhledem k mobilizaci NATO. Premiér také uvedl, že nemáme právo vstupovat do mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem.„Tohle musíme nechat na ukrajinských občanech, aby se rozhodli, co udělají,” řekl s tím, že je třeba vytvářet tlak, aby mírová jednání nastala. Vidí naději, že se obě strany budou umět dohodnout, ale nebude to snadné vzhledem k velkému odhodlání Putina.EU se zabývá odklonem od energie z RuskaHeger připustil i další ekonomické sankce vůči Rusku. Připomněl, že Evropská unie stále čerpá ruskou ropu a plyn. Konstatoval, že je tedy „na stole“ i zastavení dodávek energií z Ruska.O tomto tématu diskutoval také s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Heger však uvedl, že již schválené sankce mají „doběh“.Při sankcích jde podle Hegera o vyslání silného signálu Vladimiru Putinovi, že ho bude muset západ ekonomicky izolovat.Na Slavín není třeba reagovat přehnaněV reakci na natření bratislavského vojenského památníku Slavín modrou a žlutou barvou řekl, že „takové věci určitě není třeba dělat”. Těžko podle něj říci, zda šlo o nějakou iniciativu nebo cílevědomou provokaci.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA

https://cz.sputniknews.com/20220303/liberalni-media-zenou-spolecnost-do-obcanske-valky-blaha-poukazal-na-to-jak-cenzura-dusi-slovensko-17893329.html

https://cz.sputniknews.com/20220303/slovensko-daruje-ukrajine-vojensky-material-kyvlo-na-nove-podminky-pro-prelety-nato-17892922.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eduard heger, nato, rusko, slavín, pomník