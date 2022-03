https://cz.sputniknews.com/20220306/ukrajinsky-poslanec-byl-obvinen-z-vlastizrady-17925449.html

Ukrajinský poslanec byl obviněn z vlastizrady

Ukrajinský poslanec byl obviněn z vlastizrady

Poslanec Nejvyšší rady Ilja Kiva je obviněn z velezrady, pokusu o územní celistvost Ukrajiny, propagace války a nedovoleného nakládání se zbraněmi. Oznámila to... 06.03.2022, Sputnik Česká republika

Politik bude podle ní brzy zařazen na mezinárodní seznam hledaných osob.Generální prokurátorka Ukrajiny k příspěvku připojila fotografii dokumentu, který uvádí čtyři články trestního zákoníku, podle nichž byl poslanec obviněn.Na webu Generální prokuratury Ukrajiny nejsou o obvinění Kivy žádné informace.Poslanec Kiva se podle svých slov dozvěděl o podezření 29. ledna. Proto 30. ledna odletěl z Ukrajiny do Španělska, poté odjel do Moskvy.27. února Kiva uvedl, že ukrajinská územní obrana zabila v Kyjevě desítky civilistů. Prezident Volodymyr Zelenskyj se podle něj snaží počet obětí zvýšit.Poslanec 4. března oznámil, že ukrajinský prezident překročil ukrajinsko-polskou hranici a je na americké ambasádě ve Varšavě. Později téhož dne byla tato informace v Nejvyšší radě Ukrajiny zamítnuta s tím, že Zelenskyj byl v Kyjevě s lidmi.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyVladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

Zprávy

