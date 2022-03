https://cz.sputniknews.com/20220306/usa-se-pokusily-odvratit-venezuelu-od-podpory-ruska-17920958.html

USA se pokusily odvrátit Venezuelu od podpory Ruska

USA se pokusily odvrátit Venezuelu od podpory Ruska

Vysocí američtí představitelé se 5. března vydali do Venezuely, aby se pokusili přemluvit vedení této země, aby se distancovala od Ruska kvůli událostem na... 06.03.2022, Sputnik Česká republika

Je to první oficiální návštěva amerických úředních osob ve Venezuele za poslední léta, píše The New York Times. USA zrušily diplomatické kontakty s Caracasem a uzavřely svoji ambasádu v roce 2019, obvinily prezidenta Nicoláse Madura ze zfalšování voleb.Události na Ukrajině povzbudily americkou vládu, aby věnovala větší pozornost spojencům Ruska v Latinské Americe, sdělilo novinám několik činných i bývalých úředních osob USA, které si nepřály, aby byla uvedena jejich jména. Venezuelu považují za potenciální náhradu Ruska v případě vyhlášení sankcí proti jeho energetickému odvětví, píší noviny a dale uvádějí, že tento scénář podporují známí činitelé spojení s Demokratickou a Republikánskou stranou.Jednání o obnovení obchodu s ropou se účastní Scott Taylor, bývalý kongresman za republikánskou stranu, který pracuje s Robertem Streekem, lobbistou „Madurova režimu.“ Podle Taylora dal nejmenovaný venezuelský podnikatel v rozhovoru s ním na srozuměnou, že se Maduro snaží obnovit spolupráci s USA, píší noviny.Zástupci USA a Venezuely měli první kolo jednání 5. března, strany nedokázaly dosáhnout shody, není jasné, jestli jednání budou pokračovat, sdělil zdroj agentury Reuters.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

