Vědci doporučili potřebný počet kroků pro dlouhý život

Vědci doporučili potřebný počet kroků pro dlouhý život

Vědci z Univerzity v Massachusetts ve Spojených státech uvedli požadovaný počet kilometrů, které by měl denně ujít člověk, aby si prodloužil život. Výsledky... 06.03.2022, Sputnik Česká republika

V průběhu studie odborníci analyzovali data o 50 000 lidech ve věku 18 a více let z různých zemí. Účastníci byli rozděleni do čtyř skupin. První zahrnovala ty, kteří udělali 3,5 tisíce kroků za den, druhá 5,8 tisíce, třetí 7,8 tisíce a čtvrtá 10,9 tisíc kroků. Odborníci zjistili, že tři nejaktivnější skupiny měly o 40–53 procent nižší riziko úmrtí ve srovnání se skupinou s nízkou aktivitou.Navíc u lidí nad 60 let při 6-8 tisících kroků za den se riziko smrti nesnížilo. To znamená, že větší množství fyzické aktivity jim nedávalo výhodu. U respondentů mladších 60 let byla tato hranice na úrovni 8-10 tisíc kroků za den.V prosinci 2021 nutriční specialistka z Velké Británie Holly Zoccolanová uvedla seznam potravin, které mohou prodloužit život. Zdůraznila, že je třeba vyhnout se konzumaci potravin s vysokým obsahem cukru: sladké sody, cereálie, koláče a rafinované rostlinné oleje.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

