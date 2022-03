https://cz.sputniknews.com/20220307/blinken-uznal-prevahu-ruske-armady-nad-ukrajinskou-17931460.html

Blinken uznal převahu ruské armády nad ukrajinskou

Blinken uznal převahu ruské armády nad ukrajinskou

Ruská armáda je nesrovnatelně větší než ukrajinská a je schopna ji dál „válcovat,“ řekl ministr zahraničí USA Antony Blinken na návštěvě v Litvě. 07.03.2022, Sputnik Česká republika

„Pravda je i to, že existuje obrovská disproporce v počtu sil Ruska a Ukrajiny, Rusko má možnost pokračovat ve ‚válcování‘ ukrajinské armády,“ řekl Blinken na společné tiskové konferenci s litevským ministrem zahraničních věcí Gabrieliem Landsbergisem. Přímé vysílání se konalo na portálu LRT (Litevský rozhlas a televize).Americký ministr zahraničí rovněž zdůraznil dodržování článku č.5 Charty NATO ze strany USA a prohlásil, že v případě agrese vůči zemím NATO budou USA s partnery a spojenci bránit „každou píď“ území NATO.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině časně ráno 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli osm let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu. Za tímto účelem je podle jeho slov plánována „demilitarizace a denacifikace Ukrajiny,“ pohnání k soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny vůči pokojným obyvatelům“ Donbasu.Ruské ministerstvo obrany prohlásilo, že ozbrojené síly útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinská vojska a že civilní obyvatelstvo nic neohrožuje. Za podpory ruské armády rozvíjejí ofenzívu oddíly DLR a LLR. Nejde však o okupaci Ukrajiny, zdůraznil ruský prezident.Ruské ministerstvo obrany informovalo o řadě případů dobrovolného složení zbraně ukrajinskými vojáky, kterým byla zaručena bezpečnost a návrat k rodinám. Ukrajinští vojáci zatím rozmísťují raketomety přímo v obytných čtvrtích Kyjeva a dalších ukrajinských měst. Putin to označil za taktiku teroristů.

