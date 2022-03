https://cz.sputniknews.com/20220307/celnici-na-jizni-morave-zadrzeli-skupinu-migrantu-schovanych-v-kamionu-17934724.html

Celníci na Jižní Moravě zadrželi skupinu migrantů schovaných v kamionu

Celníci na Jižní Moravě zadrželi skupinu migrantů schovaných v kamionu

Jihomoravští celníci zajistili na bývalém hraničním přechodu na Břeclavsku na D2 sedm migrantů. Šlo o čtyři mladé muže z Bangladéše a tři Afghánce, kteří... 07.03.2022, Sputnik Česká republika

Když si v pátek odpoledne celníci na hraničním přechodu u dálnice D2 u Lanžhota vybrali ke kontrole jeden z kamionů, upozornil je vzápětí řidič soupravy, že z nákladového prostoru něco slyšel.K prohledání vozu se přidali také policisté. Celníci nejprve zkontrolovali lanka a závěry. Zjistili, že v jednom místě bylo lanko přestřižené, zajištěné hřebíkem a místo zamaskované. Plachta poškozena nebyla.Řidič vozu uvedl, že naložil zboží v Rumunsku a před hranicemi s Maďarskem zastavil na přestávku. Pak pokračoval až na parkoviště na dálnici D2 u Lanžhotu, kde hluk z nákladového prostoru zaznamenal. O pasažérech ve vozidle prý nevěděl.Celníci předali migranty policii k dalšímu řízení. Pokud migranti požádají o azyl, následuje převoz do přijímacího zařízení, pokud ne, tak na oddělení cizinecké policie. Vráceni budou buď do země, ze které přijeli, nebo do země, kde požádali o azyl.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

