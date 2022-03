https://cz.sputniknews.com/20220307/cena-barelu-ropy-brent-poprve-od-roku-2012-dosahla-130-dolaru-17930413.html

Cena barelu ropy Brent poprvé od roku 2012 dosáhla 130 dolarů

Cena barelu ropy Brent poprvé od roku 2012 dosáhla 130 dolarů

Ceny ropy se kvůli možnému zákazu dovozu z Ruska do Evropy a Spojených států přiblížily ke svým maximálním hodnotám z roku 2008. Podle obchodních údajů britské... 07.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-07T11:45+0100

2022-03-07T11:45+0100

2022-03-07T11:45+0100

svět

ropa

ropa brent

rekord

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1156/11/11561176_0:0:2464:1387_1920x0_80_0_0_18260be9a9607af6b1ec7fe2065e2aa1.jpg

V prvních několika minutách pondělního obchodování cena ropy Brent dosáhla přibližně 130,3 dolaru, přičemž maximální hodnota byla 130,89 dolaru. Zmiňme, že historická maximální cena ropy Brent byla dosažena v roce 2008 a činila přes 143 dolarů za barel (skoro 3 400 korun).Dříve bylo oznámeno, že náklady na futures kontrakt s ropu Brent s dodáním v květnu 2022 vzrostly o 3,37 % a dosáhly 116,74 dolaru za barel. Předtím vyšlo najevo, že Spojené státy zvažují zavedení zákazu dovozu ropy z Ruska. Na začátku března americký prezident Joe Biden prohlásil, že Spojené státy jsou připraveny na nové komoditní intervence ke stabilizaci světových cen ropy.Upřesnil také, že Amerika spolu s 30 zeměmi uvolňuje ze zásob 60 milionů barelů ropy. Přímo Washington rozhodl o uvolnění 30 milionů barelů ropy z rezervy v souvislosti s vojenskou operací na Ukrajině. Biden vysvětlil, že toto rozhodnutí má pomoci řešit významná narušení trhu a dodávek.Cenu vzhůru žene také možné zpoždění návratu íránské ropy na globální trhy, což vzbudilo obavy z nedostatku dodávek.Česká vláda zvažuje zastropování cen, i v oblasti pohonných hmot a energiíKabinet ve středu projedná, co lze udělat proti prudkému zdražování energií a paliv v souvislosti s krizí na Ukrajině. Podle ministra práce a sociálních věcí, vicepremiéra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) „vláda bude jednat o maximální pomoci našim občanům“. Zmínil, že problém zdražování se týká také potravin.Proti limitu u cen paliv se ale včera večer vymezil ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN), protože by to mohlo vést k nakupování zásob a tlaku na další zdražování.Na zvýšené náklady upozornili už dopravci, podle nichž nelze za současných výdajů dlouhodobě jezdit, a chtějí s vládou jednat o opatřeních.

https://cz.sputniknews.com/20220306/ceny-benzinu-v-cesku-lamou-rekordy-ekonomove-predpovidaji-nejpesimistictejsi-scenare-17919967.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ropa, ropa brent, rekord