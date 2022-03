https://cz.sputniknews.com/20220307/ceny-plynu-v-evrope-klesly-behem-jedne-hodiny-o-tisic-dolaru-17931293.html

Ceny plynu v Evropě klesly během jedné hodiny o tisíc dolarů

Ceny plynu v Evropě klesly během jedné hodiny o tisíc dolarů

Ceny plynových futures v Evropě klesly během jedné hodiny v pondělí po dosažení téměř 3 900 dolarů za tisíc krychlových metrů na 2 900 dolarů, o čemž svědčí... 07.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-07T12:51+0100

2022-03-07T12:51+0100

2022-03-07T12:51+0100

svět

plyn

cena

eu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/17073474_39:0:2963:1645_1920x0_80_0_0_03fb222e72a5ea99b3cd228125250ef2.jpg

Cena dubnových futures podle indexu nejlikvidnějšího uzlu TTF činila při zahájení obchodů 2 366,8 dolaru za tisíc krychlových metrů a zaznamenala od prvních minut stabilní nárůst. Ceny stouply za hodinu a půl přibližně o 1 500 dolarů. Cenového maxima bylo dosaženo v 09:30 SEČ a činilo 3 888,4 dolaru za tisíc kubíků. Je to o 79 % víc než páteční cena 2 170,2 dolaru.Potom však cena během jedné hodiny klesla asi o 1000 dolarů a dostala se na úroveň 2 900 dolarů. Futures se prodávaly od 10:30 SEČ do 10:45 SEČ v rozmezí 2 865-2 915 dolarů, což je stále ještě více než o 30 % výše než ceny předcházejícího obchodního dne.Ceny plynu v Evropě byly v posledních dnech vystaveny silné volatilitě (kolísání). Stouply poté, co prezident RF Vladimir Putin podepsal 21. února dekrety o uznání suverenity Doněcké a Luhanské lidové republiky, a poté 24. února, když Rusko zahájilo speciální vojenskou operaci na Ukrajině.Citelný nárůst cen plynu začal v Evropě již minulé jaro, průměrná cena spotu podle indexu uzlu TTF tenkrát kolísala v rozmezí 250-300 dolarů za tisíc krychlových metrů. Koncem léta překročila cena smlouvy na dodávku „den předem“ 600 dolarů a na začátku října činila již 1 000 dolarů. Historického maxima 2 411 dolarů bylo dosaženo 4. března a to bylo nejednou obnoveno během obchodování 7. března.Experti vysvětlují tento růst cen několika factory: velkou poptávkou po zkapalněném zemním plynu v Asii, omezenou nabídkou ze strany hlavních dodavatelů a malým množstvím plynu v evropských podzemních nádržích po dlouhé studené zimě a horkém létu 2021. Takové stabilně vysoké ceny neexistovaly za celou dobu fungování plynových uzlů v Evropě od roku 1996.

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

plyn, cena, eu