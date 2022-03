Ceny zlata překročily 2 000 dolarů za unci

https://cz.sputniknews.com/20220307/ceny-zlata-prekrocily-2-000-dolaru-za-unci-17930213.html

Ceny zlata překročily 2 000 tisíce za unci na pozadí masového snížení počtu investorů kvůli riziku vyhrocení geopolitického napětí.

Na obchodech 7. března dosáhla cena futures zlata na obchodní burze COMEX 2 005,2 dolaru za unci, o čemž svědčí data obchodů do 08:15 SEČ. Ceny spotového zlata dosáhly nejvyšší úrovně od 19. srpna 2020, 2 000,69 dolaru.„Nejdříve narazí zlato zřejmě na mocný odpor přibližně v částce 2 000 dolarů, ale jakmile bude tato hranice překročena, za podmínky, že se situace na Ukrajině nezmění, začne cena rychle stoupat na 2 100 dolarů a víc, do nových historických maxim,“ cituje Reuters staršího analytika OANDA Jeffreye Halleye.Podle mínění technického analytika Reuters Wana Taoa může cena spotového zlata i nadále růst na 2 065 dolarů za unci.Na pozadí obav z poruch v dodávkách vyšplhala na ranních obchodech 7. března na historické maximum cena paladia, na 3 177 dolarů za unci. Reuters píše, že podíl Ruska činí 40% světové výroby paladia, který používají výrobci aut v katalyzátorech k snížení výronu kysličníku uhličitého.Podle zprávy Světové rady pro zlato (World Gold Council), klesla podle výsledků roku 2021 světová investiční poptávka po zlatu o 43% na 1 007 tun. Stalo se to bez ohledu na to, že poptávka po zlatých cihlách a mincích stoupla za rok o 31% a dosáhla osmiletého maxima 1 180 tun.Zároveň zažily loni globální burzovní zlaté fondy (ETF) pokles o 173 tun, čili 5% celkové výše vložených aktiv, poněvadž někteří investoři snížili na začátku roku hedgování kvůli šíření vakcín proti covidu-19, přitom růst úrokových sazeb způsobil nárůst výdajů na uchování zlata.

