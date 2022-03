https://cz.sputniknews.com/20220307/ceskou-republiku-zaplavuje-migracni-vlna-vice-nez-polovina-uprchliku-jsou-deti-17936667.html

Českou republiku zaplavuje migrační vlna. Více než polovina uprchlíků jsou děti

Z Ukrajiny dorazilo do České republiky již více než sto tisíc lidí, z nichž čtvrtina chce do Prahy. Po jednání Ústředního krizového štábu to řekl ministr... 07.03.2022, Sputnik Česká republika

„Čísla jsou obrovská, jsou nad naše očekávání. Rychlost přesunu lidí z Ukrajiny je obrovitánská. Do České republiky dorazilo více než sto tisíc lidí,“ řekl Rakušan.Osmdesát procent dospělých osob jsou ženy, padesát procent z celkového počtu ukrajinských uprchlíků tvoří děti.Nejvíce lidí směřuje do hlavního města. „Praha má 25 procent příchozích a je tak místem, kam drtivá většina lidí z Ukrajiny míří a chce mířit,“ upřesnil ministr vnitra.Pražské asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky, které sídlí v Kongresovém centru, bylo nuceno již v pondělí z důvodu nezvladatelného počtu lidí zastavit na 24 hodin přijímání dalších žadatelů.Pražský primátor Zdeněk Hřib se proto obrátil na ministra vnitra Rakušana. Požaduje širší rozdělování uprchlíků do jednotlivých krajů a také by byl rád, kdyby pomohla armáda.Navrhuje, aby byly vlaky i nadále vypravovány, neboť jinak dojde podle jeho názoru k přehlcení hlavního města.

