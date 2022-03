https://cz.sputniknews.com/20220307/lekarka-odhalila-tajemstvi-dlouhovekosti-17928250.html

Lékařka odhalila tajemství dlouhověkosti

Jelena Tichomirovová, praktická lékařka a výživová poradkyně, řekla v rozhovoru pro noviny Izvestija, jaký životní styl byste měli vést, abyste žili dlouho.

Odbornice především zdůraznila, že dlouhověkost je genetická vlastnost. Podle jejích slov jsou však všichni století lidé štíhlí, moc nejedí a „někdy zapomenou večeřet“.Odbornice na výživu Kristina Mikstasová 22. září řekla, že zelí přispívá k dlouhověkosti a boji proti onkologickým onemocněním. Podle jejích slov tato zelenina obsahuje mnoho antioxidantů, jako je vitamín C, mangan a fytonutrienty.Zelí kromě toho pomáhá zmenšovat otoky, záněty a riziko rakoviny. Tato zelenina obsahuje sulforafan, který snižuje riziko vzniku rakoviny jícnu a slinivky břišní.Dodržování těchto rad nenahrazuje nutnost konzultace s odborníkem.Maximální délka životaBiologové vypracovali test, který umožňuje na základě rozboru krve určit komplexní indikátor dynamického stavu organismu, který charakterizuje celkovou úroveň fyziologické odolnosti. S věkem tento ukazatel klesá a podle výpočtů autorů dosahuje minima ve věku 120–150 let.Vědci proto dospěli k závěru, že 150 let je teoreticky maximální možná délka lidského života. Výsledky výzkumu jsou publikovány v časopise Nature Communications.S věkem dochází k postupnému zhoršování fyziologických funkcí a zvyšuje se riziko chronických onemocnění. Míra procesů stárnutí je však u každého člověka jiná, a proto k posouzení stavu organismu používají odborníci na stárnutí pojem biologického věku, který se často neshoduje s chronologickým věkem.Určení biologického věku není snadný úkol. Vědci k jeho řešení používají speciální biomarkery - prediktory stárnutí, které umožňují individuálně vybírat účinné látky proti stárnutí.Při analýze údajů z podélných rozborů lidské krve z amerického Národního průzkumu zdraví a výživy a britské biobanky autoři zjistili, že výkyvy DOSI jsou spojeny s takovými proměnnými, jako je věk, nemoc a životní styl, a že DOSI se zvyšuje s věkem úměrně k době zotavení z nemocí, to znamená, že slouží jako indikátor fyziologické odolnosti organismu.Na základě toho vědci vypočítali maximální možnou délku života v rozmezí od 120 do 150 let, kde se odolnost blíží nule. To je v zásadě v souladu s populačními pozorováními, která ukazují, že počet lidí vykazujících známky ztráty odolnosti exponenciálně roste s věkem a zdvojnásobuje se každých osm let, uvedli vědci. Stejným tempem roste úmrtnost z různých důvodů.Autoři uvádějí, že jimi vyvinutá metoda umožňuje poprvé odhadnout teoreticky možnou délku života u každého konkrétního člověka, na rozdíl od jiných metod, které určují pouze biologický věk.

