Na Slovensko přijede 50 vojáků z Česka. Pomáhat budou na hranicích s Ukrajinou

Na Slovensko by mělo přijet z Česka 50 profesionálních vojáků s technikou. Důvodem je humanitární pomoc v souvislosti s hromadným přílivem válečných uprchlíků... 07.03.2022

2022-03-07T15:14+0100

2022-03-07T15:14+0100

2022-03-07T15:14+0100

Ministerstvo obrany jako předkladatel návrhu vysvětlilo, že příslušníci české armády na základě partnerské nabídky mají pomoci slovenským bezpečnostním složkám zvládat organizačně-logistický nápor při pokračujícím nárůstu počtu uprchlíků překračujících ukrajinsko-slovenské hranice.Z jeho rozpočtu se budou hradit také náklady související s přijetím a pobytem příslušníků české armády.Na hranicích už slovenským kolegům pomáhá 50 příslušníků české cizinecké policie.Ministr obrany Jaroslav Naď (OLANO) na sociální síti upřesnil, že ve spolupráci s českými vojáky vznikne pro uprchlíky stanové městečko.Ukrajinští uprchlíci na SlovenskuZmiňme, že za posledních 24 hodin do pondělního rána do 6:00 odbavili na slovenských hraničních přechodech na vstupu z Ukrajiny celkem 14 202 osob, z toho od nedělního večera do pondělního rána 5 361 osob. Informovala o tom policie na sociální síti.Nejvíce lidí (9 765) odbavili za uplynulých 24 hodin na hraničním přechodu Vyšné Nemecké, z toho od nedělního večera do pondělního rána 3 781 osob.Na hraničním přechodu Ubľa vybavili 2 695 osob, z toho od nedělního večera do pondělního rána 861 lidí. Přes hraniční přechod Velké Slemence přišlo 1742 osob, z toho od nedělního večera 719 lidí.Na průchodech Vyšné Nemecké a Velké Slemence v rámci území Slovenska probíhají vyřizovací procesy plynule bez čekání. Na přechodu Ubľa je aktuální čekací doba přibližně deset hodin.Celkový počet odbavených vstupujících osob na hraničních přechodech z území Ukrajiny na Slovensko od vypuknutí konfliktu je do pondělního rána 128 170.

