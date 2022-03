https://cz.sputniknews.com/20220307/rusky-prezident-vladimir-putin-poblahopral-zenam-k-mdz-17936367.html

Ruský prezident Vladimir Putin poblahopřál ženám k MDŽ

U příležitosti Mezinárodního dne žen ruský prezident Vladimir Putin poblahopřál v Kremlu ruským ženám a obrátil se během své gratulace na příbuzné vojáků... 07.03.2022, Sputnik Česká republika

Ruský prezident ve svém projevu zdůraznil, že vojáci základní služby se neúčastní a nebudou se účastnit speciální vojenské operace na Ukrajině, nedojde přitom ani k dodatečnému povolání záložníků.„Stanovené úkoly řeší pouze profesionální vojáci. Jsem přesvědčen, že spolehlivě zajistí bezpečnost a mír pro ruský lid,“ dodal. Prezident také poděkoval ženám, které slouží v Ozbrojených silách RF. „Zvláštní slova úcty dnes patří ženám, které plní svou povinnost a slouží v řadách Ozbrojených sil Ruska. Děkuji vám za vaši věrnost vlasti,“ řekl.Ruský prezident Vladimir Putin v rámci svého projevu také navrhl zavést finanční příspěvky na děti ve věku od 8 do 16 let, a to od 1. dubna pro všechny nízkopříjmové rodiny, pobírat je začnou již od května. Připomněl, že v Rusku již existují měsíční finanční příspěvky od státu pro těhotné ženy a rodiny s nízkými příjmy, kde vyrůstají děti ve věku do sedmi let. Kromě toho je poskytována pomoc rodičům samoživitelům, kteří sami vychovávají děti ve věku od 8 do 16 let.

