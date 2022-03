https://cz.sputniknews.com/20220307/vicepremier-rf-evropa-chce-hodit-vinu-za-selhani-sve-energeticke-politiky-na-rusko-17935947.html

Vicepremiér RF: Evropa chce hodit vinu za selhání své energetické politiky na Rusko

Vicepremiér RF: Evropa chce hodit vinu za selhání své energetické politiky na Rusko

Ruský vicepremiér Alexandr Novak vysvětlil ruský postoj k rekordním cenám plynu v Evropě a také k návrhům, které se týkají zákazu vývozu ropy z Ruska. Politik... 07.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-07T20:43+0100

2022-03-07T20:43+0100

2022-03-07T21:47+0100

svět

alexandr novak

energetický trh

plyn

ropa

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/315/66/3156651_0:0:2987:1680_1920x0_80_0_0_8d9434c598e85dd7b0dea51759bba580.jpg

„Dnes bohužel slyšíme prohlášení evropských politiků, která se týkají energetických otázek, a výzvy k tomu, aby se svět zbavil ruské ropy a plynu. Evropští činitelé se opět snaží hodit na Rusko problémy ve své vlastní energetické politice, s nimiž se v posledních letech potýkají,“ řekl. Místopředseda ruské vlády také poznamenal, že Rusko má v souvislosti s neopodstatněnými obviněními ohledně energetické krize v Evropě a zákazem provozu Nord Stream 2 plné právo učinit „zrcadlové“ rozhodnutí a uvalit embargo na čerpání plynu přes Nord Stream 1, který je aktuálně naplněn na 100 %. „Zatím ale toto rozhodnutí neděláme. Nikdo z toho nebude mít prospěch. I když nás k tomu evropští politici svými výroky a obviněními na adresu Ruska tlačí,“ zdůraznil Novak.V každém případě je Rusko podle něj připraveno na scénář, při němž by Evropa odmítla ruské energetické zdroje, neboť ví, kam tyto dodávky přesměrovat. Evropa však nebude podle něj schopna rychle nahradit ruskou ropu na svém trhu a zaplatí tak za to evropští spotřebitelé. Odmítnutí ruské ropy by podle Novaka mělo katastrofální důsledky i pro světový trh, neboť by způsobilo nárůst cen až o 300 dolarů a více za barel. „Je naprosto zřejmé, že odmítnutí ruské ropy povede ke katastrofálním důsledkům pro globální trh. Prudký nárůst cen bude nepředvídatelný - více než 300 dolarů za barel, jestli ne více,“ řekl.Ruský vicepremiér také okomentoval zprávu o útocích ruských ozbrojených sil na Záporožskou jadernou elektrárnu na Ukrajině. Novak ji označil za nepravdivou a uvedl, že ruská armáda v současné době spolupracuje s ukrajinskými specialisty a udržuje neustálou komunikaci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii. „Udržuje se neustálá komunikace s MAAE, informujeme vedení MAAE a jsme vždy připraveni poskytnout technickou podporu ukrajinským specialistům na údržbu jaderných elektráren. Proto jsou zprávy o ruských útocích na jaderné elektrárny lži,“ řekl místopředseda ruské vlády.Novak rovněž prohlásil, že se v nejbližších dnech chystá provokace proti systému přepravy plynu na Ukrajině.

https://cz.sputniknews.com/20220307/gazprom-potvrdil-ze-i-nadale-hodla-plnit-sve-zavazky-tykajici-se-dodavek-plynu-do-evropy--17934420.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alexandr novak, energetický trh, plyn, ropa, rusko