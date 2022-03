https://cz.sputniknews.com/20220307/zacalo-treti-kolo-jednani-mezi-ukrajinou-a-ruskem-17933263.html

„Očekávání se nenaplnila.“ V Bělorusku proběhlo třetí kolo jednání mezi Ukrajinou a Ruskem

V Brestské oblasti v Bělorusku proběhla další jednání mezi ruskou a ukrajinskou delegací. Setkání trvalo téměř tři hodiny. 07.03.2022, Sputnik Česká republika

Složení ruské delegace se nezměnilo, v jejím čele stál poradce ruského prezidenta Vladimir Medinskij. Dalšími členy delegace z Ruska byli náměstek ministra zahraničí Andrej Rudenko, náměstek ministra obrany Alexandr Fomin, ruský velvyslanec v Bělorusku Boris Gryzlov a předseda sněmovního výboru pro mezinárodní záležitosti Leonid Sluckij. Ze strany Ukrajiny se dnešního jednání zúčastnili poradce šéfa kanceláře Vladimira Zelenského Michail Podolak, šéf frakce vládní strany Sluha lidu v Nejvyšší radě David Arachamija, ministr obrany Ukrajiny Olexij Reznikov a další ukrajinští politici. Výsledek jednáníOčekávání ruské strany od jednání s Ukrajinou v Brestské oblasti se nenaplnila, prohlásil Medinskij. Poradce ruského prezidenta uvedl, že v důsledku toho, že ukrajinské síly na místech neplní rozkazy svého velení, se během jednání dlouho diskutovalo o problémech humanitárních koridorů. Zástupci Ruské federace pak podle Medinského položili nekompromisně tuhle otázku ukrajinské delegaci a nyní doufají, že humanitární koridory začnou zítra fungovat, jak tvrdí ukrajinská strana. Medinskij také uvedl, že ruská strana doufala, že během jednání s Ukrajinou bude alespoň podepsán protokol, ale to se nepodařilo. Jak zdůraznil poradce prezidenta RF, jednání s ukrajinskou delegací budou pokračovat. Vyjádřil naději, že se stranám příště podaří udělat „podstatnější krok kupředu“.Podle zástupce ruské delegace Leonida Sluckého jednání mezi Ruskem a Ukrajinou bude v nejbližší době pokračovat, Moskva si však nedělá iluze, že příště bude dosaženo výsledku.První kolo jednání se uskutečnilo 28. února v Homelské oblasti v Bělorusku a poté se delegace vrátily do svých hlavních měst, aby projednaly výsledky této schůzky s vedením. 3. března se uskutečnilo druhé kolo jednání, během něhož se strany dohodly na vytvoření humanitárních koridorů.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyRusko zahájilo 24. února brzy ráno vojenskou operaci na Ukrajině. Prezident Vladimir Putin prohlásil, že cílem této operace je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“.Podle jeho slov má být za tímto účelem provedena „demilitarizace a denacifikace Ukrajiny“, postaveni před soud všichni váleční zločinci odpovědní za „krvavé zločiny proti civilistům“ v Donbasu.Jak sdělilo ministerstvo obrany, Ozbrojené síly RF útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky, civilní obyvatelstvo není ohroženo. S podporou ruské armády rozvíjejí skupiny DLR a LLR ofenzívu, ztráty jsou na všech stranách.

