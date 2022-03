https://cz.sputniknews.com/20220308/biden-oznamil-zakaz-dovozu-ruske-ropy-a-plynu-do-usa-17944226.html

Biden podepsal dekret zakazující dovoz ruské ropy a plynu do USA

USA přestávají nakupovat energetické zdroje z Ruska, prohlásil v úterý americký prezident Joe Biden. Lídr USA poznamenal, že rozhodnutí o odmítnutí ruských... 08.03.2022, Sputnik Česká republika

„Dnes oznamuji, že USA cílí na hlavní sektory ruské ekonomiky a zakazuje jakýkoliv dovoz ruské ropy, plynu a energie. To znamená, že ruská ropa již nebude přijímána v amerických přístavech,“ řekl Biden novinářům. „Toto opatření získalo velkou podporu obou stran v Kongresu a doufám, že u všeho amerického lidu,“ prohlásil. „Je to krok, který má zásadní podporu obou stran v Kongresu a věřím, že v zemi. Američané se spojili ve své podpoře ukrajinského lidu a dali jasně najevo, že se nebudeme podílet na financování Putinovy války. Toto rozhodnutí jsme učinili po úzkých konzultacích s našimi spojenci a partnery po celém světě, zejména v Evropě,“ tvrdil prezident.Americký prezident zároveň uznal, že toto rozhodnutí neproběhne bez následků pro americké spotřebitele.Biden uvedl, že podobné sankce povedou k dalšímu růstu cen paliv na amerických čerpacích stanicích, které se od začátku ruské operace na Ukrajině už vyšplhaly na 75 centů za galon. „Se současnými kroky se ceny zvednou ještě výše. Ale budu dělat vše, co je na mně závislé, abych minimalizoval zvyšování cen,“ řekl prezident.Biden kromě dovozu ropy z RF rovněž uvalil zákaz i na nové investice do ruského energetického sektoru. „Američanům bude také zakázáno podílet se na financování a jiné podpoře zahraničních firem, které produkují investice do výroby energie v Rusku,“ dodává se.USA si také uvědomují, že spojenci v Evropě se nebudou moci připojit k zákazu dovozu energií z Ruska, poznamenal Biden.

