Borrel: EU nemá v úmyslu zakazovat dovoz ruských energií

Šéf diplomacie EU Josep Borrel po prohlášení USA o zákazu dovozu ruské ropy oznámil, že Evropská unie nemá v úmyslu zakazovat dovoz ruských energií. 08.03.2022, Sputnik Česká republika

„Nebudeme zakazovat dovoz ruských energií. Bidena v této věci nenásledujeme,“ prohlásil Borrel v pořadu televize al-Jazeera.EU však „neustále“ hledá alternativní zdroje získávání plynu vzhledem k přesvědčení Evropské unie, že „má partnera, na kterého se nedá spolehnout“. Také poznamenal, že vstup Ukrajiny do EU je možný, ale neuskuteční se to hned. Úředník zdůraznil, že Ukrajina není hrozbou pro Ruskou federaci, Evropská unie „nebude přitom tlačit Kyjev k válce s Moskvou“.Zákaz ruské ropyUSA dne 8. března zakázaly nakupovat energetické zdroje z Ruska. Lídr USA poznamenal, že rozhodnutí o odmítnutí ruských energií podpořily obě strany. Biden kromě dovozu ropy z RF rovněž uvalil zákaz i na nové investice do ruského energetického sektoru.Britsko-nizozemská ropná a plynárenská společnost Shell dne 8. března odmítla ruskou ropu a účast na projektech v Rusku. Oznámila také svůj záměr uzavřít všechny čerpací stanice v zemi. Společnost uvedla, že okamžitě zastaví nákup ropy a postupně vyřadí ropné produkty, plynovod a LNG.Britská BP také nedávno oznámila, že nebude uzavírat nové smlouvy na nákup ruské ropy a plynu. Výjimkou by byla situace, kdyby „došlo k ohrožení bezpečnosti dodávek energie,“ uvedla společnost.

