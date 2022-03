https://cz.sputniknews.com/20220308/cena-plynu-v-evrope-vyletela-nad-tri-tisice-dolaru-za-tisic-metru-krychlovych-17941368.html

Cena plynu v Evropě vyletěla nad tři tisíce dolarů za tisíc metrů krychlových

Cena plynu v Evropě při zahájení obchodování vyskočila o více než 30 % ve srovnání se 7. březnem – nad tři tisíce dolarů za tisíc metrů krychlových, uvádí... 08.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-08T13:14+0100

2022-03-08T13:14+0100

2022-03-08T13:14+0100

V prvních minutách byla cena futures na index TTF na úrovni 2 870 USD, ale téměř okamžitě vzrostla na 3 309 USD. Předchozí den byla odhadovaná cena 2 560 USD. Přitom cena modrého paliva 7. března na svém vrcholu dosáhla 3 900 dolarů za tisíc metrů krychlových.Evropský trh s plynem je již řadu měsíců v horečce. Na jaře loňského roku se ceny pohybovaly na úrovni 250-300 dolarů za tisíc metrů krychlových, do konce srpna vzrostly na 600 dolarů, v říjnu poprvé přesáhly tisíc a v prosinci - dva tisíce dolarů. Následoval určitý pokles, ale ceny zůstaly trvale vysoké, což je poprvé za celou historii provozu plynárenských hubů v Evropě.Odborníci to připisovali nízké naplněnosti evropských podzemních zásobníků, omezené nabídce od hlavních dodavatelů a vysoké poptávce po zkapalněném zemním plynu v Asii.Na začátku února se futures pohybovaly v rozmezí 800-1030 dolarů, ale poté prudce vzrostly poté, co ruský prezident Vladimir Putin podepsal 21. února dekrety o uznání suverenity Doněcké a Luhanské lidové republiky, a dále když 24. února Rusko zahájilo speciální vojenskou operaci k demilitarizaci Ukrajiny.

