Českou republiku zaplavují uprchlíci z Ukrajiny. Jak zvládnout takový nápor?

Do České republiky dorazilo již více než 100 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, z nichž více než polovinu tvoří děti, mezi dospělými převažují ženy. 08.03.2022, Sputnik Česká republika

Pražské asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky, které sídlí v Kongresovém centru v Praze 4, bylo nuceno v pondělí kvůli obrovskému náporu čekajících dočasně pozastavit příjem žádostí. V úterý ráno pak bylo znovu otevřeno.Premiér Petr Fiala v úterý tvrdil, že republika zatím příval ukrajinských uprchlíků zvládá. Upozornil však, že je třeba se připravit na to, že jich bude neustále přibývat.Velká část ukrajinských uprchlíků se snaží dostat do Prahy. Úřady se nyní snaží přesměrovat ukrajinské žadatele o registraci do jiných, méně vytížených měst. Podle názoru pražského primátora Zdeňka Hřiba by mohla být také prodloužena lhůta pro registraci, která je nyní pouze třídenní.„Byli jsme schopni rychle vytvořit 14 krajských center. To nám umožňuje reagovat na situaci, která nastala v minulých dnech, kdy dominantní proud zájemců o registraci a pobyt v Česku mířil do Prahy. Byla to skoro čtvrtina lidí. Díky systému, který tady máme, je mohli rozvézt na jiná místa v Česku, která nebyla tak přetížená,“ zhodnotil situaci premiér Petr Fiala.Hasiči převezli část žadatelů do méně vytížených asistenčních center v jiných krajích. „Za včerejšek jsme opět odbavili přes 3000 žadatelů,“ řekl pro Radiožurnál pražský primátor Zdeněk Hřib. „Ubytování zajišťujeme už pouze mimo Prahu,“ dodal.Asistenční centrum pro uprchlíky v Praze odbavilo již 14 935 žadatelů. Na otevření dalšího centra v hlavním městě údajně chybějí pracovníci, i když se město snaží proškolit další lidi.

Zprávy

