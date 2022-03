https://cz.sputniknews.com/20220308/die-welt-evropa-zacala-pochybovat-o-sile-usa-17940066.html

Die Welt: Evropa začala pochybovat o síle USA

Die Welt: Evropa začala pochybovat o síle USA

Zatímco se snaží Joe Biden vyřešit vnitřní problémy země a získat důvěru „kolísajících“ států, začíná Evropa pochybovat o spolehlivosti amerického předáka... 08.03.2022, Sputnik Česká republika

„Může 79letý Biden, nejstarší prezident v amerických dějinách, být lídrem západního světa? Může ubránit Evropu?“, ptá se autor článku.Podle jeho názoru, v průběhu své nedávné cesty do jednoho amerického státu se pokusil pán Bílého domu spoluobčanům ukázat, že se musí nyní zabývat mezinárodní agendou, „nezapomíná však ani na jejich problémy“.A mezitím jestliže dříve zahraničněpolitické problémy sjednocovaly lidi kolem jejich předáka, v současném světě to už neplatí, píše v závěru německý deník.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyRusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině 24. února. Ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že jejím cílem je chránit lidi v Donbasu, kteří jsou již osm let vystavováni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu. Podle jeho slov má být provedena „demilitarizace a denacifikace Ukrajiny“, postaveni před soud všichni váleční zločinci odpovědní za „krvavé zločiny proti civilistům“ v Donbasu.Ozbrojené síly podle Ministerstva obrany Ruské federace útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky, civilní obyvatelstvo není ohroženo. S podporou Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí skupiny DLR a LLR ofenzívu. Nejde však o okupaci Ukrajiny, zdůraznil ruský prezident.V reakci na to západní země zavedly nové protiruské sankce. Ty se týkají především několik největších bank v Ruské federaci, včetně Sberbank a VTB. Evropská unie, USA, Kanada a řada dalších zemí uzavřely nebe pro ruská letadla. Pro řadu státních podniků je ztížena možnost přilákat zahraniční kapitál. Na dodávky high-tech produktů do Ruska byly uvaleny sankce.Jak již dříve řekl tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov, západní sankce jsou velmi vážné, Rusko se na ně připravovalo předem. Dodal, že vyžadují analýzu a koordinaci útvarů s cílem vyvinout odvetná opatření, která odpovídají zájmům Ruské federace. Západní společnosti, které odmítají spolupracovat s Ruskem, tak činí pod obrovským tlakem, ale Rusko vyřeší všechny problémy s ekonomikou, které mu Západ vytváří, řekl již dříve ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

