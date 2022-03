https://cz.sputniknews.com/20220308/ek-pro-eu-bude-zatracene-tezke-nahradit-dve-tretiny-ruskeho-plynu-v-roce-2022-ale-je-to-mozne--17945733.html

EK: Pro EU bude „zatraceně těžké“ nahradit dvě třetiny ruského plynu v roce 2022, ale je to možné

Pro EU bude letos „zatraceně těžké“ nahradit dvě třetiny ruského plynu, ale je to možné, řekl výkonný viceprezident Evropské komise Frans Timmermans. 08.03.2022, Sputnik Česká republika

Uvedl, že do konce roku může EU díky určitým opatřením „nahradit dvě třetiny toho, co dováží" z Ruska, což ukončí „přílišnou závislost“ unie na ruském plynu.V dnešní zprávě Evropské komise se také uvádí, že EU má potenciál nakupovat dalších 50 miliard metrů krychlových zkapalněného zemního plynu (LNG) ročně.„Komise měla v posledních měsících možnost oslovit řadu partnerů po celém světě za účelem diverzifikace dodávek plynu prostřednictvím plynovodů nebo prostřednictvím LNG. Mezi tyto země patří Spojené státy, Norsko, Katar, Ázerbájdžán, Alžírsko, Egypt, Korea, Japonsko, Nigérie, Turecko, Izrael. To mělo za následek rekordní objemy dovozu LNG v lednu a únoru. EU má potenciál dovézt dalších 50 miliard metrů krychlových LNG ročně,“ uvádí se v tiskové zprávě.„Z hlediska ropy bylo Rusko také největším dovozcem do EU - 27 %. Následuje Norsko - 8 %, Kazachstán - 8 % a USA - 8 %. V odvětví černého uhlí i přes pokles dovozu v posledních letech zůstává hlavním dodavatelem také Rusko se 46 %, následované USA s 15 % a Austrálií s 13 %.Evropská komise hodlá v brzké době předložit návrh zákona, podle kterého budou muset být zásobníky plynu v Evropské unii každoročně do 1. října naplněny minimálně z 90 %.

