https://cz.sputniknews.com/20220308/evropska-unie-zahajila-proces-posuzovani-zadosti-ukrajiny-gruzie-a-moldavska--17937544.html

Evropská unie zahájila proces posuzování žádostí Ukrajiny, Gruzie a Moldavska

Evropská unie zahájila proces posuzování žádostí Ukrajiny, Gruzie a Moldavska

EU zahájila písemnou proceduru v souvislosti se žádostí Ukrajiny, Gruzie a Moldavska o jejich přijetí do organizace. Oznámilo to v pondělí francouzské... 08.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-08T08:14+0100

2022-03-08T08:14+0100

2022-03-08T08:14+0100

svět

volodymyr zelenskyj

evropská unie (eu)

ukrajina

rusko

gruzie

moldavsko

evropská komise

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/18/13373612_0:262:3175:2048_1920x0_80_0_0_40cb2a4a67b229c8cdf207ba29e99a18.jpg

„EU zahájila písemnou proceduru k přípravě odpovědí Evropské komise na žádosti Ukrajiny, Gruzie a Moldavska, které požádaly o přijetí do EU,“ stojí ve zprávě.Podle odborníků by se k těmto výzvám měla oficiálně vyjádřit Evropská komise. Všech 27 zemí se pak musí dohodnout na tom, zda souhlasí s tím, že Ukrajině, Gruzii a Moldavsku udělí kandidátský status potřebný k zahájení dlouhých a složitých jednání. Jednou z podmínek pro posouzení žádosti o přijetí do EU je podle odborníků politická stabilita země a životaschopnost její ekonomiky. Procedura přijetí se skládá z mnoha fází. Kandidátské země musí provést reformy, aby dosáhly evropských standardů. Francouzské politické kruhy nevylučují, že otázka zahájení jednání o udělení statusu kandidátské země Ukrajině, Gruzii a Moldavsku může být nastolena na summitu EU, který se bude konat ve Versailles ve dnech 10. až 11. března.Jak však v pondělí informovala agentura Bloomberg, řada zemí EU, včetně Německa a Nizozemska, je proti udělení Ukrajině statusu kandidátské země pro vstup do společenství.Podle jednoho z informačních zdrojů agentury se Německo, Nizozemsko a řada dalších zemí chtějí zaměřit spíše na poskytování praktické pomoci Ukrajině a ukončení bojových akcí než na zahájení procesu vstupu této země do EU, který by mohl trvat minimálně deset let. Navrhují také, aby Evropská komise před přijetím politického rozhodnutí sdělila svůj postoj k připravenosti Ukrajiny zahájit takový proces.Nejvyšší představitelé řady evropských zemí, kteří podporují udělení odpovídajícího statusu Ukrajině, se přitom domnívají, že pro EU by bylo symbolicky důležité žádost Ukrajiny podpořit, i když proces jejího vstupu do společenství bude dlouhý a komplikovaný.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požádal koncem února EU o okamžité přijetí. Poté premiér Denys Šmyhal prohlásil, že Ukrajina podává žádost o členství v EU prostřednictvím zvláštního řízení. Prezidenti Bulharska, Lotyšska, Litvy, Polska, Slovenska, Slovinska, České republiky a Estonska vyzvali 28. února k brzkému přijetí Ukrajiny do EU. Poslanci Evropského parlamentu vyzvali 1. března instituce komunity, aby pracovaly na udělení Ukrajině statusu kandidátské země.

https://cz.sputniknews.com/20220307/ruske-ministerstvo-obrany-odhalilo-na-ukrajine-sit-biologickych-laboratori-plnicich-prikazy-usa-17934919.html

ukrajina

rusko

gruzie

moldavsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volodymyr zelenskyj, evropská unie (eu), ukrajina, rusko, gruzie, moldavsko, evropská komise