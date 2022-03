https://cz.sputniknews.com/20220308/kauza-dominika-feriho-ma-dohru-policie-obvinila-exposlance-ze-znasilneni-17940251.html

Policie obvinila exposlance Dominika Feriho ze znásilnění. Prokážu nevinu, reagoval

Policie obvinila exposlance Dominika Feriho ze znásilnění. Prokážu nevinu, reagoval

Policie obvinila bývalého poslance z TOP 09 Dominika Feriho ze znásilnění. Informovaly o tom v úterý Deník N a Česká televize s odkazem na mluvčího Městského... 08.03.2022, Sputnik Česká republika

„Policejní orgán v pondělí zahájil trestní stíhání jedné fyzické osoby pro jednání, které bylo kvalifikováno jako trestný čin znásilnění. V předmětné věci bude nadále pokračovat přípravné řízení trestní, a to ve fázi vyšetřování,“ uvedl v úterý mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.Mluvčí upozornil, že řízení je neveřejné, a tudíž k němu nebudou poskytovány žádné další informace. Po skončení vyšetřování státní zástupkyně rozhodne, zda podá obžalobu, nebo věc vyřídí jinak. „Na obviněnou osobu je nutné nadále hledět optikou zásady presumpce neviny,“ zdůraznil Cimbala.Skandál kolem FerihoNyní již bývalý poslanec za TOP 09 Dominik Feri v posledních měsících čelil nařčení, že se velmi nevhodně chová k ženám. Objevily se dokonce zmínky o možném znásilnění.Dominik Feri již dříve byl obviněn z nevhodného chování k ženám, ale veškerá nařčení popřel. Později se o věc začaly více zajímat redakce Deníku N a Alarmu, které získaly svědectví dívek, které měl poslanec v opilosti i přes výslovný nesouhlas přinutit k pohlavnímu styku. Kromě nuceného styku měl Feri po některých ženách požadovat nahé fotky a jiné pak veřejně dehonestoval. Údajné „oběti“ mladého politika však nekontaktovaly policii, a to z toho důvodu, že se bály Feriho vlivu.Feri se sice nejdříve k věci nevyjadřoval, nakonec se ale k celé věci vyslovil. Jeho slova byla zveřejněna nejen na jeho profilu na sociální síti, ale objevila se také na webu TOP 09. V textu píše, že nařčení odmítá, ale mimo jiné uvádí, že jej mrzí všechna jeho selhání a hluboce a upřímně se za ně omlouvá.V úterý 25. května pak politik oznámil, že se po kauze, která se kolem něj rozjela před pár týdny, rozhodl rezignovat na mandát poslance. Později vedení TOP 09 rozhodlo, že na místo pražské kandidátce do sněmovních voleb, které se uvolnilo po poslanci Dominiku Ferim, nastoupí starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. Nyní vítězné strany opoziční koalice jednají o kandidátovi na post ministra zahraničí a navrhují pravě Ondřeje Koláře.

