https://cz.sputniknews.com/20220308/kyjev-ceka-na-vycisteni-nebe-silami-zapadu-rekl-zelenskyj-17932975.html

Kyjev čeká na „vyčištění nebe“ silami Západu, řekl Zelenskyj

Kyjev čeká na „vyčištění nebe“ silami Západu, řekl Zelenskyj

Volodymyr Zelenskyj zopakoval, že Ukrajina čeká na „vyčištění nebe“ země buď silami západních partnerů, nebo dodávkami bojových letadel a systémů protivzdušné... 08.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-08T06:54+0100

2022-03-08T06:54+0100

2022-03-08T06:54+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

volodymyr zelenskyj

nato

systém protivzdušné obrany

sankce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1a/17815007_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_70b824efc719a387c78e258e23a9e931.jpg

„Čekáme na rozhodnutí, vyčistíme nebe silami, které máte, nebo nám dáte bojová letadla a systémy protivzdušné obrany, které nám dodají potřebnou sílu. To je pomoc, kterou by měl svět poskytnout nejen Ukrajině, ale i sobě,“ řekl Zelenskyj ve video projevu zveřejněném na jeho kanálu Telegram.Zelenskyj vyzval k novým sankcím proti Ruské federaci, k bojkotu ruského exportu, zejména k odmítnutí ropy a ropných produktů, a také k bojkotu dovozu.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyRusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině 24. února. Ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že jejím cílem je chránit lidi v Donbasu, kteří jsou již osm let vystavováni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu. Podle jeho slov má být provedena „demilitarizace a denacifikace Ukrajiny“, postaveni před soud všichni váleční zločinci odpovědní za „krvavé zločiny proti civilistům“ v Donbasu.Ozbrojené síly podle Ministerstva obrany Ruské federace útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky, civilní obyvatelstvo není ohroženo. S podporou Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí skupiny DLR a LLR ofenzívu. Nejde však o okupaci Ukrajiny, zdůraznil ruský prezident.V reakci na to západní země zavedly nové protiruské sankce. Ty se týkají především několik největších bank v Ruské federaci, včetně Sberbank a VTB. Evropská unie, USA, Kanada a řada dalších zemí uzavřely nebe pro ruská letadla. Pro řadu státních podniků je ztížena možnost přilákat zahraniční kapitál. Na dodávky high-tech produktů do Ruska byly uvaleny sankce.Jak již dříve řekl tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov, západní sankce jsou velmi vážné, Rusko se na ně připravovalo předem. Dodal, že vyžadují analýzu a koordinaci útvarů s cílem vyvinout odvetná opatření, která odpovídají zájmům Ruské federace. Západní společnosti, které odmítají spolupracovat s Ruskem, tak činí pod obrovským tlakem, ale Rusko vyřeší všechny problémy s ekonomikou, které mu Západ vytváří, řekl již dříve ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

https://cz.sputniknews.com/20220307/delegace-ukrajiny-a-ruska-se-vydaly-na-treti-kolo-jednani-17930783.html

https://cz.sputniknews.com/20220307/mo-rf-bezpecnostni-sluzba-ukrajiny-chysta-provokaci-s-radioaktivni-kontaminaci-v-charkove-17928610.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volodymyr zelenskyj, nato, systém protivzdušné obrany, sankce