Kyjev se dohodl na práci jednoho humanitárního koridoru ze Sumy do Poltavy

V úterý by měl být spuštěn humanitární koridor z města Sumy, jiné trasy nebyly dohodnuty, uvedla vicepremiérka Ukrajiny Irina Vereščuk. 08.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-08T08:36+0100

2022-03-08T08:36+0100

2022-03-08T08:50+0100

Od 08:00 SEČ bude podle ní na trase fungovat režim ticha. První kolona by se měla dát do pohybu v 09:00 SEČ.Kromě toho vicepremiérka tvrdí, že Kyjev zaslal Mezinárodnímu výboru Červeného kříže a Rusku návrhy koridorů z Volnovachy a Mariupolu do Záporoží a také z Kyjeva a Charkova na západ země. Vereščuk se přitom nezmínila o možnostech stažení civilního obyvatelstva, které dříve navrhlo ruské ministerstvo obrany.Speciální operace na Ukrajině21. února Vladimir Putin v reakci na žádosti republik Donbasu a po projevu poslanců Státní dumy podepsal dekrety o uznání suverenity LLR a DLR. 24. února brzy ráno zahájilo Rusko vojenskou speciální operaci s cílem demilitarizovat Ukrajinu. Podle Putina je také nutné provést denacifikaci Ukrajiny, postavit před soud všechny válečné zločince odpovědné za „krvavé zločiny na civilistech“ v Donbasu.Ozbrojené síly podle slov Ministerstva obrany RF útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky, civilní obyvatelstvo není ohroženo. S podporou ruské armády rozvíjejí skupiny DLR a LLR ofenzívu, ztráty jsou na všech stranách.

