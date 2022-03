https://cz.sputniknews.com/20220308/policie-uz-vice-nez-tyden-patra-po-studentovi-z-kazachstanu-tati-pomoz-mi-volal-pry-domu-17944347.html

Policie už více než týden pátrá po studentovi z Kazachstánu. „Tati, pomoz mi!“ volal prý domů

Policie už více než týden pátrá po studentovi z Kazachstánu. „Tati, pomoz mi!“ volal prý domů

Pražští policisté vyhlásili v sobotu 26. února pátrání po 20letém Olegu Kuzminovi, kazašském mladíkovi, který v Praze studuje. O chlapcův život se obávají... 08.03.2022, Sputnik Česká republika

Na studentovo zmizení upozornil český stand-up komik arménského původu Tigran Hovakimyan.Upozornil, že v lokalitě, kde byl Olegův pohyb naposledy zaznamenán, je nejméně 17 kamer, které ho mohly zachytit.„Vyšetřovatel rodině nebere telefon. Rodina nemůže přiletět do ČR, protože všechny lety byly přes Moskvu,“ uvedl.Co se s Olegem stalo, zatím není jasné. Hovakimyan spekuluje o tom, že jeho zmizení může souviset s agresí zaměřenou na ruskojazyčné obyvatelstvo, které někteří obyvatelé v souvislosti s vojenskou operací na Ukrajině musejí v současných dnech čelit.„Vím o několika desítkách případů, ale je jich mnohem víc. Ne každý se o svoji zkušenost podělí,“ uvedl komik.O Olegův život se strachují přátelé a známí, kteří sdílí jeho fotografii na sociálních sítích a prosí o pomoc při pátrání.„Oleg byl naposledy viděn v sobotu 26. 2. ve čtyři ráno v Karlíně. Od té doby se pohřešuje a je důvod se domnívat, že se mohl dostat do velmi vážných problémů,“ napsal na Facebooku jeho známý.„Signál jeho mobilního telefonu byl naposledy zaznamenán v blízkosti autobusového nádraží Florenc (je možné, že opustil město). Do dneška se o něm nic neví,“ uvedla další uživatelka.Policie: Trestnému činu nic nenasvědčujePodle policie však nic nenasvědčuje tomu, že by se Oleg stal obětí trestného činu.Odmítl také tvrzení, že by vyšetřovatel s rodinou zmizelého nekomunikoval.„Vyšetřovatel je od samého začátku v kontaktu s jeho rodinou, a to prostřednictvím kazašského velvyslance,“ dodal.Pohřešovaný je přibližně 172 až 175 centimetrů vysoký, má střední postavu a černé vlasy i oči. Pokud jste dotyčného viděli nebo o něm máte nějaké informace, kontaktujte bezplatnou linku 158, vyzývají policisté.

