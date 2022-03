https://cz.sputniknews.com/20220308/svedska-premierka-prohlasila-ze-vstup-zeme-do-nato-destabilizuje-evropu-17946359.html

Švédská premiérka prohlásila, že vstup země do NATO destabilizuje Evropu

„Hrozba“ ze strany Ruska je přitom podle premiérky faktorem, který ovlivnil rozhodnutí dodat Ukrajině zbraně, ruská operace „zhoršila bezpečnostní situaci“. 08.03.2022, Sputnik Česká republika

„Je očividné, že hrozba Švédsku také ovlivnila naše rozhodnutí poslat zbraně na Ukrajinu,“ řekla Anderssonová na tiskové konferenci.Předtím švédská ministryně zahraničí Ann Lindeová uvedla, že Švédsko poslalo Ukrajině 5 000 protitankových děl, stejný počet neprůstřelných vest, 135 000 polních přídělů jídla a 52 milionů dolarů.Ukrajinský ministr zahraničí o NATOUkrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba řekl, že NATO není takové, jak si ho Ukrajinci představovali, pozice aliance nevzbuzuje respekt.Dodal, že problémem je cena, kterou Ukrajinci platí, zatímco NATO demonstruje svou nerozhodnost.„Problém tady není jen pro Ukrajinu, ale i pro NATO samotné, jen to aliance zatím nechápe. Dá se tisíckrát říkat, jako to dělá NATO, že budou zoufale bojovat o každý centimetr své země, a za to, že posilují východní křídlo NATO, ale když neschvalují některá praktická rozhodnutí, tak Rusko vidí, že to jsou všechno slova. A chápe, že NATO cítí strach,“ uvedl ministr.Speciální vojenská operaceRusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině časně ráno ve čtvrtek 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, jež jsou po dobu osmi let vystaveni ponižování, genocidě ze strany kyjevského režimu.“ Za tímto účelem je, podle jeho sov, třeba uskutečnit „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny,“ pohnat k soudu všechny válečné zločince, kteří nesou odpovědnost za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.Ministerstvo obrany RF prohlásilo, že armáda útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské vojáky, že civilisty nic neohrožuje. Za podpory ruské armády přecházejí do útoku oddíly DLR a LLR. Avšak o okupaci Ukrajiny nejde, zdůraznil ruský prezident.

