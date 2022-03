https://cz.sputniknews.com/20220308/trumpuv-syn-se-vysmal-uspechum-ukrajinske-armady-a-bidena-17939380.html

Trumpův syn se vysmál „úspěchům“ ukrajinské armády a Bidena

Trumpův syn se vysmál „úspěchům“ ukrajinské armády a Bidena

Syn bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa Donald Trump mladší zveřejnil na Telegramu mem vysmívající nynějšího pána Bílého domu Joea Bidena a prohlášení... 08.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-08T14:14+0100

2022-03-08T14:14+0100

2022-03-08T14:14+0100

svět

usa

joe biden

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/13442153_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0aa35a69d36c4d3da214d4532b4f8c25.jpg

Uveřejnil Bidenovou fotografii s podpisem „81 milionů hlasů“ jako připomínku na oficiální výsledky minulých prezidentských voleb v USA, a také tři obrázky spojené se situací v bývalé sovětské republice.Na prvním z nich je zobrazen vojenský letec s podpisem „Přízrak Kyjeva“, který se údajně vyznamenal ve vzdušných bojích s ruskými VKS, jak tvrdí oficiální Kyjev, aniž by předložil nějaké důkazy.Na druhém obrázku je pohled na Hadí ostrov, na němž podle tvrzení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zahynulo v průběhu ruské speciální operace všech 13 pohraničníků, kteří se odmítli vzdát, a za to jim byly in memoriam uděleny tituly Hrdina Ukrajiny. Avšak, jak oznámil později oficiální mluvčí ministerstva obrany Ruska generálmajor Igor Konašenkov, 82 vojenských příslušníků OS Ukrajiny dislokovaných v této oblasti dobrovolně složili zbraně a vzdali se jednotce ruských ozbrojených sil.Na třetí fotografii je ukrajinská modelka Anastasija Lenna se zbraní v ruce. V roce 2015 zastupovala Ukrajinu v soutěži krásy Miss Grand International. Podle tvrzení řady západních médií a uživatelů internetu fotografie dokazuje, že se dívka zapsala do OS Ukrajiny a účastní se bojových akcí. Ve skutečnosti byla fotografie pořízena ještě před zahájením ruské speciální operace, a Lenna má v rukou airsoftový samopal, na což také upozornil Donald Trump jun.„Věci, které ve skutečnosti nikdy nebyly“, podepsal svou koláž syn bývalého prezidenta USA.

https://cz.sputniknews.com/20220227/vyvojari-letoveho-simulatoru-pozadali-ukrajinu-aby-nepouzivala-video-z-jejich-hry-k-vytvoreni-fejku-17822016.html

usa

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, joe biden, ukrajina