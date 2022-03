https://cz.sputniknews.com/20220308/zelenskyj-obvinil-zapad-ze-smrti-lidi-na-ukrajine--17940425.html

Zelenskyj obvinil Západ ze smrti lidí na Ukrajině

Zelenskyj obvinil Západ ze smrti lidí na Ukrajině

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že za smrt na Ukrajině jsou odpovědné západní země, které podle něj odmítají uzavřít nebe a poskytnout... 08.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-08T11:38+0100

2022-03-08T11:38+0100

2022-03-08T11:38+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

ukrajina

volodymyr zelenskyj

západ

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/17939778_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6668c84e73aa115a7f964c22e4895fa0.jpg

„Třináct dní, kdy slyšíme jen sliby. Třináct dní, kdy nám říkají, že pomoc na obloze tu bude každou chvíli, budou letadla, budou nám předána,“ uvedl Zelenskyj ve svém video projevu.Podle jeho tvrzení vinu za smrt lidí na Ukrajině nese Rusko a odpovědnost leží i na západních zemí.Volodymyr Zelenskyj také prohlásil, že v otázce vstupu do NATO vychladl, protože si uvědomil, že aliance není připravena přijmout Ukrajinu kvůli obavám z konfrontace s Ruskem.Zelenskyj byl během rozhovoru pro americkou televizi ABC dotázán na jeho postoj k podmínkám, které Moskva předložila pro ukončení ruské vojenské operace na Ukrajině, k nimž mimo jiné patří to, aby se Ukrajina přestala pokoušet vstoupit do NATO.Zdůraznil také, že Ukrajina nebude NATO o nic „prosit na kolenou“.Poradce vedoucího Kanceláře prezidenta Ukrajiny Mychajlo Podoljak již dříve vyčítal západním partnerům zbabělost.

https://cz.sputniknews.com/20220308/ukrajinsti-vojaci-usporadali-foceni-s-britskymi-zbranemi-ve-skolce-17938419.html

ukrajina

západ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, volodymyr zelenskyj, západ, nato