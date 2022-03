https://cz.sputniknews.com/20220309/blaha-oznacil-vyzvy-caputove-a-hegera-k-odpojeni-ruskeho-plynu-za-ekonomickou-vlastizradu-17951665.html

Blaha označil výzvy Čaputové a Hegera k odpojení ruského plynu za „ekonomickou vlastizradu“

Blaha označil výzvy Čaputové a Hegera k odpojení ruského plynu za „ekonomickou vlastizradu“

Slovenský opoziční poslanec Ľuboš Blaha na svém profilu na Facebooku informoval, že strana Směr svolává mimořádnou schůzi parlamentu a plánuje vyzvat vládu... 09.03.2022, Sputnik Česká republika

Zastavení dodávek plynu a ropy z Ruska by bylo podle Blahy ekonomickou vraždou Slováků.Blaha bije na poplach: „Jsme svědky extrémního zdražování, a to pořád není konec: ceny ropy, plynu a pšenice vystřelili do nebes“.Blaha je přesvědčen, že i kdyby se dohodla EU na zastavení dodávek ropy a plynu z Ruska, nedosáhne žádného efektu, který by pomohl vyřešit napjatou situaci na Ukrajině a to Slovákům jen více uškodí.„Lidé už mají té americké propagandy plné zuby. Všude samé liberální lži a nenávist. Nemocnice kolabují, inflace trhá rekordy, Slováci trpí – a Matovič zde kráká, že neboť Putin,“ dodává.Na prvním místě musí být slovenský národ, míní Blaha.Heger a Čaputová hovoří o konci ruské ropy a plynuSlovenský premiér Eduard Heger minulou sobotu prohlásil, že na stole je zastavení dodávek energií z Ruska.Otázkou podle Hegera bude, jak zajistit energetickou bezpečnost na další zimu.Prezidentka Zuzana Čaputová tvrdí, že Slováci mají zásoby asi na rok.„Je to možné,“ zareagovala na otázku, zda se Slovensko může odstřihnout od ruských energetických komodit.Podle ní je to však běh na dlouhou trať, ale je třeba udělat první krok. Připustila, že důsledkem může být zvýšení účtů za energie. Evropští představitelé o tom už živě diskutují, dodala Čaputová.

