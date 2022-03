https://cz.sputniknews.com/20220309/borrell-vyzval-vsechny-evropany-aby-snizili-spotrebu-energie-17951969.html

Borrell vyzval všechny Evropany, aby snížili spotřebu energie

Šéf unijní diplomacie Josep Borrell vyzval všechny Evropany ke snížení spotřeby energie na individuální úrovni s cílem snížit celkovou závislost na plynu z... 09.03.2022, Sputnik Česká republika

„Musíme přestřihnout pupeční šňůru, která nás spojuje s Ruskem, zastavit finanční toky... Můžeme to udělat na makroekonomické úrovni, jako včera Evropská komise se svou novou směrnicí, jejímž cílem je snížit závislost na plynu z Ruska o dvě třetiny do konce roku... To vyžaduje makroekonomická, technická opatření, ale také by občané měli méně využívat systém vytápění. Je třeba individuálního úsilí o snížení spotřeby plynu. To je stejné jako snížení spotřeby vody za sucha nebo nošení roušek během pandemie koronaviru,“ řekl před poslanci na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku.Podle něj se „nyní musíme systematicky a průběžně zapojit do snižování této závislosti na ruském plynu“.Biden podepsal dekret zakazující dovoz ruské ropy a plynu do USAUSA přestávají nakupovat energetické zdroje z Ruska, prohlásil v úterý americký prezident Joe Biden. Lídr USA poznamenal, že rozhodnutí o odmítnutí ruských energií podpořily obě strany. Biden kromě dovozu ropy z RF rovněž uvalil zákaz i na nové investice do ruského energetického sektoru.„Toto opatření získalo velkou podporu obou stran v Kongresu a doufám, že u všeho amerického lidu,“ prohlásil.„Jak republikáni, tak i demokraté to chápou. Každý dal jasně najevo, že to musíme udělat,“ dodal Biden.

