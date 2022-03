https://cz.sputniknews.com/20220309/co-je-to-cholesterol-a-jake-jsou-priznaky-jeho-zvysene-hladiny-sputnik-prinasi-prehledne-odpovedi-17946658.html

Co je to cholesterol a jaké jsou příznaky jeho zvýšené hladiny? Sputnik přináší přehledné odpovědi

Lidský organismus potřebuje určité množství cholesterolu, aby normálně fungoval, ale přitom je schopen vyrábět takové množství této látky, které právě potřebuje. Cholesterol cestuje po těle s lipoproteiny, tedy s rozpustnými bílkovinami, které transportují tuky po celém těle.Vysoká hladina cholesterolu nezpůsobuje závratě, ale ty mohou být příznakem vážných komplikací spojených s vysokým cholesterolem, jako je infarkt nebo mrtvice.Co způsobuje zvýšenou hladinu cholesterolu?Podle Britského kardiologického fondu se může kdokoliv z nás setkat s vysokou hladinu cholesterolu v těle a může to být způsobeno nejrůznějšími faktory.Jak uvádí organizace, některé z těchto faktorů, které nejsou genetické, lze ovlivnit například životním stylem.Jaké faktory tedy, které můžeme ovlivnit, způsobují zvýšení hladiny cholesterolu?Druhy cholesteroluExistuje „dobrý“ cholesterol neboli lipoproteiny vysoké hustoty (LPVP), a také „špatný“ cholesterol, tedy lipoproteiny nízké hustoty (LPNP).Jaký je rozdíl mezi „dobrým“ a „špatným“ cholesterolem?„Špatný“ cholesterol se přenáší do tkání organismu a krevních cév. Pokud je ve vašem těle hodně takového cholesterolu, nadbytek se bude hromadit podél stěn cév, což vás vystaví riziku infarktu a mrtvice.„Dobrý“ cholesterol je ten, který se nehromadí ve tkáních a cévách v játrech a vylučuje se z organismu. Takový cholesterol pomáhá chránit organismus před kardiovaskulárními onemocněními, takže na rozdíl od LPNP platí, že čím vyšší je hladina LPVP, tím lépe.Normální hladina cholesteroluPodle doporučení lékařů by celková hladina cholesterolu v krvi neměla přesáhnout 200 mg/dl.Doporučená hladina cholesterolu LPVP přitom činí více než 40 mg/dl, ideálně 60 mg/dl a více.

