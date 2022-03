https://cz.sputniknews.com/20220309/francie-predpovedela-svetovy-hlad-kvuli-situaci-na-ukrajine-17948367.html

Francie předpověděla světový hlad kvůli situaci na Ukrajině

Kvůli situaci na Ukrajině hrozí, že letos dojde k celosvětové potravinové krizi, píše list Le Figaro s odvoláním na francouzského ministra zemědělství a výživy... 09.03.2022, Sputnik Česká republika

„V oblasti Středomoří je mnoho zemí, které jsou závislé na dovozu pšenice z Ruska a Ukrajiny,“ vysvětlil.Současné události by podle něj mohly vyvolat růst cen, který by měl dopad i na krmivo pro hospodářská zvířata.Podle článku jsou státy jako Katar, Rwanda, Kyrgyzstán a Egypt z 80 % závislé na dodávkách pšenice z Ruska, zatímco Turecko ze 70 %.Francouzský politik v tomto ohledu vyzval ke krokům, které by zabránily potravinové krizi v příštím roce a půl.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyVladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu.

