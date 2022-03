https://cz.sputniknews.com/20220309/kreml-prohlasil-ze-rusko-je-spolehlivym-garantem-svetove-energeticke-bezpecnosti-17951470.html

Kreml prohlásil, že Rusko je spolehlivým garantem světové energetické bezpečnosti

Kreml prohlásil, že Rusko je spolehlivým garantem světové energetické bezpečnosti

Tiskový mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov řekl, že Rusko si cení svého renomé jako spolehlivého garanta světové energetické bezpečnosti. 09.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-09T15:02+0100

2022-03-09T15:02+0100

2022-03-09T16:28+0100

svět

energetická bezpečnost

plyn

ropa

dodávky

rusko

česká republika

dmitrij peskov

energetika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/550/14/5501490_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_307d9e7707d6a6d020e71d700f14d082.jpg

„Opakovaně jsme hovořili o tom, že Rusko bylo, je a bude spolehlivým garantem energetické bezpečnosti nejen na evropském kontinentu, ale i na světové úrovni. Dokonce i nyní, jak vidíte, jsou příjemci zásobováni energií. A Rusko si váží své pověsti spolehlivého dodavatele energetických zdrojů,“ řekl Peskov novinářům v reakci na otázku, zda je Rusko ochotno dodávat ropu a plyn zemím, které podpořily sankce proti němu.Začátkem března český premiér Fiala informoval, že Česká republika má při současné spotřebě zásoby plynu na 30 dní a případně i na delší dobu, pokud skončí mrazivé počasí. Zásoby ropy a ropných produktů jsou postačující na dobu tři měsíců. Český stát údajně podle médií uvažuje o nákupu až 200 milionů krychlových metrů plynu pro vytvoření vlastní rezervy. Podle ministerstva průmyslu a obchodu by to stálo zhruba 8,5 miliardy korun.Včera po setkání premiérů Visegrádské skupiny s předsedou britské vlády Borisem Johnsonem premiér Fiala informoval, že se se svým protějškem shodli na nutnosti snížit energetickou závislost na Rusku a koordinovat společný postup o dalších sankcích vůči Rusku.Americký prezident Joe Biden rovněž 8. března prohlásil, že USA přestávají nakupovat energetické zdroje z Ruska. Kromě dovozu ropy z RF americká administrativa uvalila zákaz i na nové investice do ruského energetického sektoru. Na toto konto séf evropské diplomacie Josep Borrell poznamenal, že Evropská unie nebude následovat Bidena a nemá v úmyslu zakazovat dovoz ruských energií.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

https://cz.sputniknews.com/20220308/biden-oznamil-zakaz-dovozu-ruske-ropy-a-plynu-do-usa-17944226.html

https://cz.sputniknews.com/20220308/borrel-eu-nema-v-umyslu-zakazovat-dovoz-ruskych-energii-17945281.html

rusko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

energetická bezpečnost, plyn, ropa, dodávky, rusko, česká republika, dmitrij peskov, energetika