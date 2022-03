https://cz.sputniknews.com/20220309/kyjev-siri-dezinformaci-o-opatrenich-ruskych-vojaku-vuci-atomovym-elektrarnam-uvedla-zacharovova-17950248.html

Kyjev šíří dezinformaci o opatřeních ruských vojáků vůči atomovým elektrárnám, uvedla Zacharovová

09.03.2022

„Rusko dělá vše, co na něm záleží, pro zajištění potřebné bezpečnosti jaderných objektů Ukrajiny. A jsme samozřejmě pobouřeni počínáním kyjevských úřadů, které šíří dezinformaci o tom, co údajně podnikají ruští vojáci vůči ukrajinským atomovým elektrárnám,“ řekla Zacharovová na briefingu.Černobylskou a Záporožskou atomovou elektrárnu vzalo Rusko pod svou kontrolu, aby zabránilo organizování jaderných provokací ze strany Kyjeva, to riziko je zcela reálné, prohlásila oficiální mluvčí MZV RF: Jak oznámila dříve Národní garda Ruska, situace v Záporožské atomové elektrárně je pod úplnou kontrolou ruské Národní gardy, personál elektrárny pracuje v normálním režimu a příslušníci Národní gardy Ukrajiny složili zbraně a šli domů. Vicepremiér RF Alexandr Novak uvedl, že zprávy o útocích ruských ozbrojených sil na Záporožskou atomovou elektrárnu jsou lživé a že ruští vojáci pracují s ukrajinskými odborníky a udržují stálé spojení s MAAE.

