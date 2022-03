https://cz.sputniknews.com/20220309/madarsko-se-odmitlo-pripojit-k-sankcim-proti-rusku-17954634.html

Maďarsko se odmítlo připojit k sankcím proti Rusku

Maďarsko se odmítlo připojit k sankcím, které poškozují maďarské občany, a nezakročí proti ruskému energetickému sektoru. Uvedl to maďarský ministr zahraničí... 09.03.2022, Sputnik Česká republika

Ministr upozornil na skutečnost, že ruské energetické zdroje hrají ve východní Evropě významnou roli a jejich nahrazení bude trvat řadu let.Szijjártóvo stanovisko podpořil i srbský prezident Aleksandar Vučić.Premiér Viktor Orbán se v úterý vyjádřil podobně, když tvrdil, že „všichni v Evropě trpí“ účinkem sankcí proti Moskvě. Premiér upozornil, že země získává většinu plynu a ropy z Ruska a 90 % maďarských rodin využívá plyn k vytápění svých domovů.V úterý EU představila plán, jak učinit Evropu nezávislou na ruské energetice. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že EU „prostě nemůže spoléhat na dodavatele, který nás výslovně ohrožuje“.Biden podepsal dekret zakazující dovoz ruské ropy a plynu do USAUSA přestávají nakupovat energetické zdroje z Ruska, prohlásil v úterý americký prezident Joe Biden. Lídr USA poznamenal, že rozhodnutí o odmítnutí ruských energií podpořily obě strany. Biden kromě dovozu ropy z RF rovněž uvalil zákaz i na nové investice do ruského energetického sektoru.„Dnes oznamuji, že USA cílí na hlavní sektory ruské ekonomiky a zakazuje jakýkoliv dovoz ruské ropy, plynu a energie. To znamená, že ruská ropa již nebude přijímána v amerických přístavech,“ řekl Biden novinářům.„Jak republikáni, tak i demokraté to chápou. Každý dal jasně najevo, že to musíme udělat,“ dodal Biden.

