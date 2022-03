https://cz.sputniknews.com/20220309/media-mnoho-papiren-v-italii-pozastavilo-praci-kvuli-rostoucim-cenam-plynu-17955058.html

Média: Mnoho papíren v Itálii pozastavilo práci kvůli rostoucím cenám plynu

Mnoho podniků celulózového a papírenského průmyslu v Itálii přerušilo práci kvůli rostoucím cenám plynu způsobeným situací na Ukrajině. V úterý 8. března to... 09.03.2022, Sputnik Česká republika

„Zatímco v prosinci italské papírny zaplatily pětkrát více za zemní plyn, který se používá k výrobě elektřiny, nyní jeho náklady vzrostly v průměru desetkrát a ve špičce dokonce patnáctkrát,“ uvádí italský portál Prima slova Poliho.Skupina Pro-Gest, která vyrábí více než 1 milion tun papíru ročně, se rozhodla zastavit práci šesti svých továren, uvedl prezident Assocarta.Šéf evropské diplomacie Josep Borrel 8. března řekl, že Evropská unie nemá v úmyslu uvalit omezení na dovoz ruské ropy a plynu po Spojených státech, ale bude nadále hledat alternativní zdroje plynu.Jak řekl 7. března německý kancléř Olaf Scholz, spolupráce s ruskými firmami v oblasti dodávek energií bude pokračovat. Podle něj Evropa navzdory sankčnímu tlaku na Rusko záměrně stáhla dodávky energie z Ruské federace ze sankcí, protože nyní není jiný způsob, jak zajistit dodávky energie do Evropy pro průmysl, elektřinu a dopravu.Biden podepsal dekret zakazující dovoz ruské ropy a plynu do USAUSA přestávají nakupovat energetické zdroje z Ruska, prohlásil v úterý americký prezident Joe Biden. Lídr USA poznamenal, že rozhodnutí o odmítnutí ruských energií podpořily obě strany. Biden kromě dovozu ropy z RF rovněž uvalil zákaz i na nové investice do ruského energetického sektoru.„Dnes oznamuji, že USA cílí na hlavní sektory ruské ekonomiky a zakazuje jakýkoliv dovoz ruské ropy, plynu a energie. To znamená, že ruská ropa již nebude přijímána v amerických přístavech,“ řekl Biden novinářům.„Jak republikáni, tak i demokraté to chápou. Každý dal jasně najevo, že to musíme udělat,“ dodal Biden.

