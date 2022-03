https://cz.sputniknews.com/20220309/nemecko-nebude-dodavat-vojenska-letadla-ukrajine-oznamil-scholz-17954010.html

Německo nebude dodávat vojenská letadla Ukrajině, oznámil Scholz

Německo nebude dodávat vojenská letadla Ukrajině, oznámil Scholz

Německý kancléř Scholz řekl, že Německo pokračuje ve finanční podpoře Ukrajině ale „žádná vojenská letadla dodávat nebude“. Podle politika si v Německu velmi... 09.03.2022, Sputnik Česká republika

„Zorganizovali jsme podporu, jak víte, jde o finanční pomoc, kterou jsme začali před mnoha lety pro posílení stability ukrajinské ekonomiky. Pokračujeme v tom nyní za krize, je tu spousta finanční podpory, vyvinuli jsme humanitární úsilí, za předpokladu všech možných vojenských dodávek, a jak víte, i samostatné zbraně, o kterých jsme již informovali. Navíc se musíme velmi přesně rozhodnout, co konkrétně děláme, k tomu samozřejmě nepatří žádné stíhačky,“ řekl kancléř během brífinku v Berlíně. Odpovídal tím na otázku, zda je Německo připraveno poskytnout vojenskou základnu v Ramsteinu pro dodávku stíhaček MiG-29 z Polska na Ukrajinu.Dříve během dne mluvčí německé vlády Wolfgang Büchner poznamenal, že neexistují žádné dohody s Berlínem o dodávkách vojenských letadel Ukrajině. „Nemělo by existovat žádné stanovisko (ze strany německého kabinetu – pozn. red.), protože v tomto ohledu nebylo dosaženo žádné shody, byla učiněna prohlášení, ale v tomto ohledu neexistovala žádná mezinárodní dohoda, proto bychom neměli začínat s hypotetickými úvahami, jak bychom se měli v této situaci chovat,“ řekl Büchner.Mluvčí také podotkl, že v Berlíně „nekomentují opatření spojenců a partnerů“, a navrhl, aby novináři věnovali pozornost prohlášení Pentagonu k tomuto tématu.Kancléř se také vyjádřil k otázce, za jakých okolností by Německo zvažovalo omezení dodávky energie z Ruska. K tomu Scholtz poznamenal, že v Berlíně si uvědomují závažnost situace v případě zastavení dodávek ruských energetických zdrojů.K této problematice se dnes vyjadřoval tiskový mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov. Podotkl, že Rusko hodlá i nadále potvrzovat svou pověst jako spolehlivého dodavatele energetických zdrojů ve světě. V pondělí 7. března společnost Gazprom v prohlášení uvedla, že plní veškeré obdržené objednávky od zahraničních spotřebitelů na dodávky plynu. Ukrajinský koridor je využíván v rámci tranzitní smlouvy na 100 %.

