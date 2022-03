https://cz.sputniknews.com/20220309/pakistansky-premier-tvrde-odpovedel-zapadu-na-vyzvu-k-odsouzeni-ruska-17952495.html

Pákistánský premiér tvrdě odpověděl Západu na výzvu k odsouzení Ruska

Pákistánský premiér tvrdě odpověděl Západu na výzvu k odsouzení Ruska

Premiér Pákistánu Imran Chán ostře zkritizoval západní diplomaty, kteří se na něho obrátili s výzvou, aby odsoudil speciální vojenskou operaci Ruska na... 09.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-09T22:42+0100

2022-03-09T22:42+0100

2022-03-09T22:42+0100

svět

pákistán

rusko

západ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/955/26/9552643_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_aa60708c2fb97b41ec88892c913a14e3.jpg

„Co si o nás myslíte? Že jsme vašimi otroky, kteří udělají všechno, co jim rozkážete?“, řekl pobouřeně politik.Podle informace The Times velvyslanci dvaadvaceti zemí zveřejnili společný dopis, v němž Islámábád požádali, aby podpořil rezoluci OSN odsuzující akce Ruska na Ukrajině.Podotýká se, že Indie, Čína a Srí Lanka se také zdržely hlasování ve Valném shromáždění OSN.Imran Chán připomenul, že naposledy, kdy podpořil Pákistán akce USA a NATO v Afghánistánu, prohnala se zemí vlna násilí a nespokojenosti.Po zahájení Ruskem speciální operace na Ukrajině začal Západ zavádět nové sankce. Byly uvaleny mj. na Centrální banku Ruska a několik úvěrových organizací bylo odpojeno do SWIFTu. Německo zastavilo certifikaci plynovodu Nord Stream 2. Evropská unie a USA uzavřely nebe pro ruská letadla. Desítky velkých společností opustily ruský trh. Na tomto pozadí zvýšila Centrální banka RF klíčovou sazbu hned na 20 procent ročně, a ministerstvo financí zavázalo exportéry, aby prodávali 80 procent valutového zisku v rámci všech zahraničněobchodních smluv, což má stabilizovat kurz rublu. Zavádějí se i jiná opatření na podporu ekonomiky. Podle slov ruských úřadů má země velkou míru finanční bezpečnosti a kabinet ministrů si předem promyslel cesty řešení potenciálních problémů.

https://cz.sputniknews.com/20220309/kyjev-siri-dezinformaci-o-opatrenich-ruskych-vojaku-vuci-atomovym-elektrarnam-uvedla-zacharovova-17950248.html

pákistán

rusko

západ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pákistán, rusko, západ