Pentagon nepodpořil návrh Polska na využití základny NATO pro dodávky letadel na Ukrajinu

Rozhodnutí dodat polská vojenská letadla sovětské výroby na Ukrajinu zůstává na polské vládě, ale Pentagon nepovažuje za rozumné využívat k tomu základnu NATO... 09.03.2022, Sputnik Česká republika

„Myšlenka, že bojové letouny ‚v držení vlády Spojených států amerických‘ budou startovat ze základny USA/NATO v Německu a létat do vzdušného prostoru nad Ukrajinou, na který si nárokuje Rusko, je velkým problémem celé aliance NATO. Není nám jasné, jestli to má nějaké podstatné odůvodnění,“ řekl Kirby.Kirby poukázal na potenciální „logistické výzvy“, na které může takový plán narazit, a řekl, že Pentagonu „není jasné“, zda je akce oprávněná.Plán, podle kterého by USA převedly letadla v polském vlastnictví na Ukrajinu, riskuje, že zatáhne NATO přímo do vojenského konfliktu mezi Kyjevem a Moskvou, dodali v Pentagonu.Zároveň řekl, že Polsko má právo předat Ukrajině své vlastní válečné letouny a dodal, že rozhodnutí je „v konečném důsledku na polské vládě“.Minulý týden se zdálo, že polský prezident Andrzej Duda vyloučil myšlenku, že by Varšava samostatně dodala Ukrajině stíhačky.V úterý Polsko oznámilo, že je připraveno „okamžitě a bezplatně“ vyslat své letouny MiG-29 na základnu NATO v Německu a předat je americké armádě. Polský premiér Mateusz Morawiecki upozornil, že o dodávkách útočných zbraní Ukrajině by se mělo rozhodovat na úrovni celého NATO. V odpovědi na otázku o perspektivách vyslání MiGu-29 do Kyjeva Morawiecki poukázal na to, že Polsko a NATO nejsou stranami konfliktu v této zemi. Z tohoto důvodu Varšava dospěla k závěru, že je nutné přemístit své stíhačky MiG-29 na americkou leteckou základnu Ramstein v Německu.Tisková služba Námořních ozbrojených sil Ukrajiny informovala, že kromě Polska poskytne své letouny Ukrajině Bulharsko (16 stíhaček MiG-29) a Slovensko (12 stíhaček MiG-29).Kyjev žádá Západ, aby dodal válečná letadla a drony protiletadlových systémů, protože ruská operace na Ukrajině pokračuje druhý týden.Speciální operace na Ukrajině21. února Vladimir Putin v reakci na žádosti republik Donbasu a po projevu poslanců Státní dumy podepsal dekrety o uznání suverenity LLR a DLR. 24. února brzy ráno zahájilo Rusko vojenskou speciální operaci s cílem demilitarizovat Ukrajinu. Podle Putina je také nutné provést denacifikaci Ukrajiny, postavit před soud všechny válečné zločince odpovědné za „krvavé zločiny na civilistech“ v Donbasu.Ozbrojené síly podle slov Ministerstva obrany RF útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky, civilní obyvatelstvo není ohroženo. S podporou ruské armády rozvíjejí skupiny DLR a LLR ofenzívu, ztráty jsou na všech stranách.

