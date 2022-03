https://cz.sputniknews.com/20220309/ruske-mzv-americane-v-laboratorich-na-ukrajine-vyvijeli-biologicke-zbrane-chceme-odpovedi-17949471.html

Ruské MZV: Američané v laboratořích na Ukrajině vyvíjeli biologické zbraně, chceme odpovědi

Ruské MZV: Američané v laboratořích na Ukrajině vyvíjeli biologické zbraně, chceme odpovědi

Ruské ministerstvo zahraničí požaduje od USA, aby poskytly informace o svém biologickém programu na Ukrajině. Podle Moskvy se nejednalo o mírový program, neboť... 09.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-09T11:59+0100

2022-03-09T11:59+0100

2022-03-09T11:59+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

rusko

usa

laboratoř

biologické zbraně

ukrajina

victoria nulandová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/19/15612191_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6a69c0a1332c62c159dab1363bd63c2d.jpg

„V těchto dnes se potvrdily naše obavy, o kterých jsme opakovaně několik let mluvili, ohledně amerického vývoje biologických látek pro vojenské účely pod záštitou relevantních amerických tajných služeb na území Ukrajiny,“ řekla mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharovová. „Je to potvrzeno nejen na základě údajů, které byly získány na území Ukrajiny a nejen prohlášeními relevantních ukrajinských úřadů, ale i bezprostředně prohlášením náměstkyně amerického ministra zahraničí Victorií Nulandové,“ uvedla Zacharovová.Dříve Nulandová přiznala, že na Ukrajině jsou objekty biologického výzkumu. Kyjev a Washington podle ní nyní pracují na tom, aby se látky, které se nacházejí v biologických laboratořích na Ukrajině, nedostali do rukou ruských sil.Během slyšení v Senátu USA Nulandová dostala otázku, zda se na Ukrajině nacházejí chemické nebo biologické zbraně.Rusko chce nyní vědět, zda a jak byly tyto biologické látky z ukrajinských laboratoří byly zničeny a komu se mohly dostat do rukou. V Rusku se obávají, že je mohli získat extrémisté a nacionalisté.Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo prezentaci, v rámci které uvedlo, že USA investovaly 200 milionů dolarů na fungování biologických laboratoří na Ukrajině, které byly součástí amerického vojensko-biologického programu.Kvůli těmto faktům Rusko zvažuje, že spustí mechanismus konzultací v rámci úmluvy o zákazu biologických a toxinových zbraní, uvedla Zacharovová.

https://cz.sputniknews.com/20220307/ruske-ministerstvo-obrany-odhalilo-na-ukrajine-sit-biologickych-laboratori-plnicich-prikazy-usa-17934919.html

rusko

usa

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, usa, laboratoř, biologické zbraně, ukrajina, victoria nulandová