https://cz.sputniknews.com/20220309/v-cine-reagovali-na-zakaz-dovozu-ruske-ropy-do-usa-americane-podvedli-evropu-17953504.html

V Číně reagovali na zákaz dovozu ruské ropy do USA: Američané podvedli Evropu

V Číně reagovali na zákaz dovozu ruské ropy do USA: Američané podvedli Evropu

Čtenáři čínského zpravodajského portálu Guancha aktivně diskutují o rozhodnutí USA zastavit dovoz energie z Ruska. 09.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-09T21:17+0100

2022-03-09T21:17+0100

2022-03-09T21:17+0100

svět

ropa

energetika

čína

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/193/66/1936690_0:119:2735:1657_1920x0_80_0_0_dcda835d08f3971bd131607b1c5301ec.jpg

Americká vláda, která vždy tvrdila, že na Rusko neuvalí energetické embargo, 8. března nečekaně oficiálně oznámila, že zakáže dovoz ropy, zemního plynu, uhlí a dalších energetických zdrojů. Joe Biden podepsal odpovídající dekret ve stejný den.Británie rychle následovala americké vedení, ale nechala si dostatek času na přechod. 8. března britský ministr obchodu oznámil, že do konce roku 2022 bude zastaven dovoz ruské ropy a souvisejících produktů. Pokud jde o zemní plyn, řekl, že v současné době se připravuje plán na zastavení dovozu z Ruska, ale nejmenoval konkrétní opatření.Evropská unie, která je energeticky závislá na Rusku, nenásledovala USA, ale ve stejný den Evropská komise navrhla letos o dvě třetiny snížit dovoz zemního plynu. Lídři EU budou o návrhu jednat tento týden v Paříži.Číňané na portálu Guancha jsou přesvědčeni, že to povede k prudkému skoku cen ropy. Mnoho uživatelů dospělo k závěru, že Washington vypracoval speciální plán, podle kterého bude muset Evropská unie upustit od nákupu ruských energetických zdrojů.„Spojené státy zapálily sud s prachem na Ukrajině, aby vysály krev z celé Evropy,“ napsal jeden z komentujících.„Smysl akce USA je jednoduchý: Evropo, nesmíte kupovat ruskou ropu a plyn, ale my je můžeme prodat za vyšší cenu!“ řekl druhý.„Spojené státy se snaží přimět Evropu, aby naslouchala a přestala dovážet ruské zdroje, aby je pak Amerika mohla prodat za neuvěřitelně vysokou cenu,“ vysvětlil třetí.Jiní čtenáři se pokusili předpovědět budoucí cenu barelu ropy.„Pokud Spojené státy a Evropa zakážou dovoz ruské energie, světová cena ropy pravděpodobně stoupne na tři tisíce dolarů za barel, o kolik tedy stoupne jejich inflace?“ zeptal se jeden z jejich uživatelů.„Dovoz je zakázán, ale předprodej nikoli, což znamená, že ceny budou nadále růst a USA budou vydělávat hodně peněz. Mazané,“ dodal další.„Pokud bude Evropa následovat USA, pak Rusko bude prodávat energii pouze Číně. A my dostaneme dobrou slevu!“ uzavřel třetí.Připomeňme, že americký prezident Joe Biden v úterý podepsal exekutivní nařízení o zákazu dovozu energie z Ruska. Zákaz se týká ropy, zkapalněného zemního plynu a uhlí a také řady ropných produktů.

https://cz.sputniknews.com/20220308/ek-pro-eu-bude-zatracene-tezke-nahradit-dve-tretiny-ruskeho-plynu-v-roce-2022-ale-je-to-mozne--17945733.html

https://cz.sputniknews.com/20220309/blaha-oznacil-vyzvy-caputove-a-hegera-k-odpojeni-ruskeho-plynu-za-ekonomickou-vlastizradu-17951665.html

čína

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ropa, energetika, čína