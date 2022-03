https://cz.sputniknews.com/20220309/vedci-nasli-zpusob-jak-zvratit-proces-starnuti-bunek-17944028.html

Vědci našli způsob, jak zvrátit proces stárnutí buněk

Vědci ze Salk Institute (USA) úspěšně zvrátili proces stárnutí v buňkách starších myší. Článek publikovaný v časopise Nature Aging vysvětluje, že bylo možné... 09.03.2022, Sputnik Česká republika

věda a technologie

stárnutí

buňky

Během experimentu vědci sledovali vliv faktorů Yamanaka na myši různého věku. První skupina subjektů zahrnovala myši, kterým byly pravidelně dávkovány faktory Yamanaka ve věku od 15 do 22 měsíců (přibližně odpovídá 50 až 70 letům u lidí), ve druhé skupině byly procedury prováděny od 12 do 22 měsíců (ekvivalent 35 až 70 let v lidském vyjádření). Třetí skupina myší se experimentu účastnila pouze měsíc, přičemž stáří hlodavců bylo 25 měsíců (asi 80 let v přepočtu na člověka).Odborníci poznamenali, že u těch myší, které se účastnily experimentu déle, byl proces stárnutí buněk zvrácen, aniž by byly zaznamenány nějaké patologie. Zároveň se v těle takových myší začalo produkovat méně kolagenu. To přispělo k rychlejšímu hojení ran, což je charakteristické pro mladší hlodavce.Účastníci studie předpokládají, že v budoucnu budou jejich kolegové schopni „přeprogramovat“ stárnutí lidských buněk, což sníží riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění a rakoviny. Zbavit se nežádoucích projevů stárnutí může podle jejich názoru trvat 7 až 10 měsíců.Lékařka odhalila tajemství dlouhověkostiJelena Tichomirovová, praktická lékařka a výživová poradkyně, řekla v rozhovoru pro noviny Izvestija, jaký životní styl byste měli vést, abyste žili dlouho.Odbornice především zdůraznila, že dlouhověkost je genetická vlastnost. Podle jejích slov jsou však všichni století lidé štíhlí, moc nejedí a „někdy zapomenou večeřet“.„Je žádoucí jíst jednoduché selské jídlo, kterého se nedotkla ruka potravinářského průmyslu. Žít dlouho znamená jíst málo a někdy trochu hladovět,“ zdůraznila lékařka.Odbornice na výživu Kristina Mikstasová 22. září řekla, že zelí přispívá k dlouhověkosti a boji proti onkologickým onemocněním. Podle jejích slov tato zelenina obsahuje mnoho antioxidantů, jako je vitamín C, mangan a fytonutrienty.Zelí kromě toho pomáhá zmenšovat otoky, záněty a riziko rakoviny. Tato zelenina obsahuje sulforafan, který snižuje riziko vzniku rakoviny jícnu a slinivky břišní.Dodržování těchto rad nenahrazuje nutnost konzultace s odborníkem.с

2022

