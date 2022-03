https://cz.sputniknews.com/20220309/zelenskyj-pozadal-zapad-o-co-nejrychlejsi-dodani-letadel-na-ukrajinu-17952631.html

Zelenskyj požádal Západ o co nejrychlejší dodání letadel na Ukrajinu

Zelenskyj požádal Západ o co nejrychlejší dodání letadel na Ukrajinu

Volodymyr Zelenskyj opětovně zkritizoval Západ za absenci rozhodnutí o zavedení bezletové zóny nad Ukrajinou a požadoval co nejrychlejší vyřešení otázky... 09.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-09T16:19+0100

2022-03-09T16:19+0100

2022-03-09T16:19+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

volodymyr zelenskyj

ukrajina

letadlo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/709/44/7094405_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_e7adca80794509a637bf4c60faaded9a.jpg

„Ukrajina od prvního dne svým partnerům opakuje: pokud neuzavřete nebe, budete za tuto katastrofu také odpovědní. Ale řešení nepřichází,“ řekl Zelenskyj ve svém projevu.Vyjádřil vděčnost Polsku za jeho ochotu poskytnout Ukrajině letadla a dodal, že to vyžaduje vyřešení technických problémů.Americká administrativa opakovaně odmítala myšlenku vytvoření bezletové zóny nad Ukrajinou v souvislosti s probíhající ruskou vojenskou operací v zemi, protože její realizace by vyžadovala nasazení amerických vojenských sil, což by znamenalo potenciální vojenskou konfrontaci s Ruskem. Britský premiér Boris Johnson řekl, že není možné zřídit bezletovou zónu nad Ukrajinou, protože by to vedlo k přímému střetu s Ruskem.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině 24. února. Ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že cílem této operace je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Proto je podle jeho slov třeba provést „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny“, postavit před soud všechny válečné zločince odpovědné za „krvavé zločiny proti civilistům“ v Donbasu. Podle vyjádření ruského ministerstva obrany ozbrojené síly útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky, civilní obyvatelstvo není ohroženo. S podporou Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí skupiny DLR a LLR ofenzívu. Nejde však o okupaci Ukrajiny, zdůraznil prezident Ruska.

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volodymyr zelenskyj, ukrajina, letadlo