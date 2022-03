https://cz.sputniknews.com/20220310/borrell-je-treba-pomahat-ukrajine-ale-vyhnout-se-eskalaci-a-valce-s-ruskem-17959150.html

Borrell: Je třeba pomáhat Ukrajině, ale vyhnout se eskalaci a válce s Ruskem

Borrell: Je třeba pomáhat Ukrajině, ale vyhnout se eskalaci a válce s Ruskem

Máme pomáhat Ukrajině, ale je třeba se vyhnout eskalaci a válce s Ruskem, protože to bude Třetí světová válka, prohlásil šéf diplomacie EU Josep Borrell. 10.03.2022, Sputnik Česká republika

„Jedno je jasné, máme pomáhat Ukrajině podle možnosti, ale vyhýbat se eskalaci války. Je třeba se vyhnout tomu, aby válka přešla do jiných zemí, abychom nevstoupili do války s Ruskem. Bude to Třetí světová válka,“ řekl Borrell v rozhovoru pro francouzský rozhlas France Info.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, jež byli osm let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu. Za tímto účelem se plánuje „demilitarizace a denacifikace Ukrajiny,“ pohnání k soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.Ministerstvo obrany RF prohlásilo, že armáda zasazuje údery pouze vojenské infrastruktuře a ukrajinským vojskům, že civilní obyvatele nic neohrožuje. Za podpory ozbrojených sil RF podnikly útok oddíly DLR a LLR. Avšak o okupaci Ukrajiny nejde, zdůraznil ruský prezident.

