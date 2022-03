https://cz.sputniknews.com/20220310/harabin-slovenski-banderovci-budu-v-kratkom-case-postaveni-pred-medzinarodny-trestny-tribunal-17963378.html

Harabin: Slovenskí banderovci budú v krátkom čase postavení pred medzinárodný trestný tribunál

Harabin: Slovenskí banderovci budú v krátkom čase postavení pred medzinárodný trestný tribunál

Hon na čarodejnice na Slovensku naberá na obrátkach. Poslanci OĽANO Kristián Čekovský a Andrej Stančík podávajú trestné oznámenia na tých, ktorí sa o ruskej... 10.03.2022, Sputnik Česká republika

Na zoznam nepohodlných sa dostali podpredseda SMERu Ľuboš Blaha, bývalý minister spravodlivosti a dlhoročný sudca Štefan Harabin či spevák Martin Jakubec. Podľa poslancov OĽANO môžu ich vyjadrenia o ruskej špeciálnej vojenskej operácii, cieľom ktorej je demilitarizácia a denacifikácia Ukrajiny, napĺňať znaky trestných činov vlastizrady, sabotáže, šírenia poplašnej správy, ohovárania či ohrozenia mieru.Ako na to reagujú samotní autori nepohodlných pre súčasnú garnitúru názorov? Sputnik sa spýtal Štefana Harabina.Štefan Harabin: Slovenskí BANDEROVCI, vrátane Čekovského a Stančíka, budú bez najmenších pochybností v krátkom čase postavení pred medzinárodný trestný tribunál NORIMBERG II za vyznávanie a podporu nacistickej ideológie, šírenej a praktizovanej ukrajinskými Hitlerovými pohrobkami. Ich vzorom sú vrahovia z USA, ktorí majú na svedomí milióny mŕtvych. USA napríklad i v Juhoslávii, Iraku, Afganistane, Líbyi, či v Sýrii, viedli agresívne vojny, pritom napadnuté štáty sa nachádzajú ďaleko od ich hraníc a zjavne neohrozovali ich bezpečnostné záujmy. USA tam určite nechránili Američanov pred vraždením.V tejto spojitosti nemožno opomenúť ani mimoriadne nebezpečnú aktivitu, zjavného pronacistu, nemeckého kancelára Olafa Scholza, ktorý provokačne posiela zbrane ukrajinským nacistickým banderovcom proti Rusom. Zrejme bude nevyhnutné, aby sa „demokratická EÚ“ akútne reálne začala zamýšľať i nad DO-denacifikáciou Nemecka, aby sa cez Scholza do čela kontinentálnej západnej a strednej Európy nevrátil nový Hitler, ktorý obnoví genocídu Slovanov.EÚ, NATO a USA, ale aj slovenské marionetky v riadiacich štruktúrach štátu, otvorene podporujú nacistických pohrobkov Hitlera na Ukrajine v ich genocíde civilného obyvateľstva Novoruska už od roku 2014.Prednedávnom tiež došlo k blokovaniu nepohodlných portálov. Snaží sa vláda umlčať svojich kritikov?Blokovaním nepohodlných portálov pod zámienkou konfliktu na Ukrajine existujúci režim očividne zavádza cenzúru, ktorá je prejavom ich viditeľnej slabosti. Je to zúfalý pokus za každú cenu i policajno-fašistickým spôsobom odvrátiť odchod dožívajúceho ultraliberalizmu, ktorý bez najmenších pochybností už dohral svoju historickú rolu a odchádza do zabudnutia.

